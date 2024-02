La caída de las ventas de Apple en China se agrava, pero sus cifras globales crecen más de lo esperado

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Apple reportó un debilitamiento de sus resultados China que se profundizó durante el trimestre festivo, incluso cuando las ventas totales del iPhone fueron más sólidas de lo esperado y la compañía volvió a crecer en ingresos.

Las ventas en China cayeron 13% interanual a US$ 20.800 millones en el primer trimestre fiscal de Apple, que terminó el 30 de diciembre, dijo la compañía este jueves en su informe de resultados. La cifra quedó muy lejos de los US$ 23.500 millones pronosticados por los analistas, y fue el trimestre a diciembre más débil de Apple en el país asiático desde el primer período de 2020.

Las acciones cayeron 2% en las operaciones extendidas, después de la publicación del reporte. El jueves habían cerrado a US$ 186,86 en Nueva York, lo que implica una baja acumulada de 2,9% en lo que va de 2024.

Situación en Asia

En China, Apple se enfrenta al enfriamiento del gasto de los consumidores y al aumento de las prohibiciones gubernamentales sobre la tecnología extranjera. Estas dificultades eclipsaron un aumento global de los ingresos del 2,1%, hasta los US$ 119.600 millones. Los analistas habían previsto un aumento promedio de 1% a US$ 118 mil millones.

Con este crecimiento, Apple evitó lo que habría sido un quinto trimestre consecutivo a la baja en sus ventas, y que habría sido su peor racha de caídas desde el desplome de la década de 1990. Las ventas de iPhone fueron un punto destacable durante el período, superando las estimaciones de los analistas.

El informe de resultados también llega en vísperas del lanzamiento de los auriculares Vision Pro de Apple. El dispositivo introduce a la compañía en su primera gran nueva categoría desde 2015, llevándola a su vez a un terreno desconocido: la realidad virtual y aumentada. Los auriculares de US$ 3.499 permiten ver videos en 3D, jugar y celebrar reuniones más inmersivas.

Las utilidades del primer trimestre aumentaron un 16% a US$ 2,18 por acción, superando las estimaciones de US$ 2,11. El iPhone, la mayor fuente de ingresos de Apple, generó unos ingresos de US$ 69.700 millones, frente a una previsión media de US$ 68.600 millones.

El último modelo, el iPhone 15, fue una actualización más significativa, ya que sus versiones de gama alta añaden nuevos materiales y funciones de cámara. La empresa también tuvo más facilidades para hacer llegar el producto a los consumidores que durante las vacaciones de 2022, cuando los confinamientos por Covid en China generaron problemas en la cadena de suministro. Esta vez no hubo problemas de este tipo.