Amazon proyecta ingresos operativos que superan las estimaciones gracias a una mayor reducción de costos

Amazon.com Inc. reportó sólidas ganancias y ofreció una perspectiva de ingresos operativos que superó las estimaciones, lo que sugiere que la implacable reducción de costos y el enfoque en servicios que generan dinero del CEO, Andy Jassy, están remodelando la empresa que alguna vez gastó libremente.

Los ingresos operativos en el período que finaliza en marzo serán de entre US$ 8.000 millones y US$ 12.000 millones sobre ventas de hasta US$ 143.500 millones. Los analistas, en promedio, estimaron ganancias de US$ 9.120 millones sobre ventas de US$ 142 mil millones, según datos compilados por Bloomberg.

Los ingresos del cuarto trimestre aumentaron un 14% a 170.000 millones, aproximadamente el doble de rápido que los gastos, lo que demuestra que las medidas para reducir costos están impulsando las ganancias sin obstaculizar el crecimiento. Las ventas en línea, que reflejan la temporada de compras navideñas, aumentaron un 9% a US$ 70.500 millones, superando las expectativas.

"La conclusión es que, a pesar de todas las preocupaciones que afectan al sector tecnológico, Amazon ha logrado un desempeño sorprendentemente bueno", dijo Jesse Cohen, analista senior de Investing.com. "Los resultados indican que las medidas de reducción de costos en curso están teniendo un impacto positivo en las perspectivas comerciales de Amazon".

Los analistas habían estimado, en promedio, ventas por US$ 166.200 millones para el cuarto trimestre. Los resultados operativos aumentaron a US$ 13.200 millones, en comparación con la proyección promedio de los analistas de US$ 10.500 millones.

Las acciones subieron alrededor de un 4% en las operaciones extendidas después de cerrar a US$ 159,67 en Nueva York. La acción ha ganado un 5,1% este año después de saltar un 81% en 2023.

Jassy ha estado recortando gastos, incluidos más de 35.000 puestos de trabajo, para mejorar las ganancias y al mismo tiempo defenderse de la competencia de las empresas emergentes del comercio electrónico vinculadas a China, Temu y TikTok.

Los despidos no han cesado, y Amazon anunció a principios de este mes que despediría a cientos de empleados en su negocio de estudios y transmisión de Prime Video y en el servicio de transmisión en vivo Twitch. En noviembre, la compañía eliminó puestos en las unidades de música y juegos, así como en la división responsable de su asistente activado por voz, Alexa.