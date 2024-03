Ganancias de Shein se duplican a más de US$ 2 mil millones antes de su planificada salida a bolsa

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por R. McMorrow/E. Olcott/M. Ruehl/I. Levingston

Beijing/ Hong Kong/Singapur/Londres

El gigante de fast-fashion online Shein ha más que duplicado sus ganancias mientras espera la aprobación regulatoria de Beijing para seguir adelante con su exitosa salida a bolsa en Nueva York o Londres.

Shein alcanzó un récord de más de US$ 2 mil millones en ganancias en 2023 y registró aproximadamente US$ 45 mil millones en valor bruto de mercancías, el valor total de los productos vendidos en su sitio web, dijeron cuatro personas cercanas a la compañía, que fue fundada en China pero trasladó su sede a Singapur.

Las ganancias del grupo el año pasado superaron los US$ 700 millones de ingresos netos que obtuvo en 2022 y los US$ 1.100 millones de 2021, según un documento de financiamiento al que tuvo acceso Financial Times.

Sus rivales H&M y el propietario de Zara, Inditex, reportaron ganancias netas de 8.700 millones de coronas suecas (US$ 820 millones) y 5.400 millones de euros (US$ 5.800 millones) en sus años fiscales más recientes.

Apertura a bolsa

Shein, cuya ropa es popular entre los compradores de la Generación Z, está esperando que los reguladores de Beijing y Washington aprueben su salida a bolsa, que se espera que sea la oferta pública inicial (IPO, por su sigla en inglés) más grande del año. El grupo fue valorado en más de US$ 60 mil millones en una reciente ronda de financiamiento. Shein se negó a comentar sobre las cifras financieras.

La IPO es vista como un indicador de la actitud de Beijing hacia las empresas fundadas en China, pero que se trasladaron al extranjero para evitar tensiones geopolíticas. También es una prueba de la voluntad de Beijing de permitir que las empresas chinas recauden miles de millones de dólares en Wall Street después de su represión contra el sector tecnológico.

Dos personas familiarizadas con el progreso de la solicitud de Shein dijeron que esperaban que la Comisión Reguladora de Valores de China y la Administración del Ciberespacio de China aprobaran la venta de acciones en las próximas semanas.

Aunque Shein trasladó su sede a Singapur y realiza todas sus ventas fuera de China, la empresa se fundó en la ciudad china de Nanjing y continúa gestionando la mayor parte de sus negocios desde el país, lo que llevó al grupo a buscar la aprobación de los reguladores locales.

A fines de 2022, Shein tenía 10.382 empleados en China continental trabajando para más de una docena de subsidiarias y manejando todo, desde la logística hasta la escritura de códigos, según el proveedor de datos Tianyancha. Por el contrario, LinkedIn muestra que la empresa tiene aproximadamente 200 empleados en Singapur.

Xu Yangtian, el fundador de 40 años, también conocido como Sky Xu, nació en China pero siguió a su empresa y se mudó a Singapur. Posee el 37% de Shein, según revelaciones de lobby presentadas en Estados Unidos. Otros accionistas importantes incluyen a Sequoia China, ahora conocida como HongShan, General Atlantic y el fondo soberano de Abu Dhabi Mubadala.

Críticas desde Washington

Shein ha estado gastando mucho en lobby en Washington durante el impulso de la IPO y en medio de un creciente escrutinio del modelo de la compañía de envío aéreo de productos chinos directamente a compradores estadounidenses para evitar impuestos de importación. Los registros públicos en EEUU muestran que Shein gastó casi US$ 2 millones en lobby durante nueve meses el año pasado.

La importante presencia de la empresa en China ha sido criticada por legisladores en Washington. En febrero, el senador Marco Rubio instó al director de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por su sigla en inglés) de EEUU, Gary Gensler, en una carta abierta a “exigir revelaciones extraordinarias de Shein sobre su estructura y sus interacciones con el Gobierno chino y el Partido Comunista Chino”.

El grupo presentó documentación confidencial para cotizar en EEUU en noviembre, pero una persona cercana a Shein dijo que la compañía había tenido poco contacto con la SEC desde entonces. En consecuencia, Shein está considerando Londres como una opción de respaldo, dijo otra persona cercana a la empresa.

La cartera de grupos chinos que buscan grandes cotizaciones en Nueva York ha sido limitada desde la desastrosa oferta pública inicial del grupo de transporte Didi en 2021, que fue obligado por Beijing a retirarse de la lista por preocupaciones sobre la seguridad de los datos.

Una profunda caída del mercado en Hong Kong ha hecho más difícil para las empresas chinas recaudar dinero más cerca de casa. Cainiao, el brazo logístico de Alibaba, se convirtió en el último grupo en abandonar sus planes de vender acciones en el mercado la semana pasada, suspendiendo una IPO que algunos esperaban que valorara a la compañía en hasta US$ 20 mil millones.

El presidente Joe Tsai atribuyó la retirada a las malas condiciones del mercado de la ciudad. "Los mercados están bastante deprimidos (y) también hay falta de liquidez", dijo.