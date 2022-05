Biden propone relajar sanciones a China, pero se acumula tensión por el apoyo militar a Taiwán

Durante su gira por Japón para fortalecer las alianzas con Asia, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se refirió a la postura económica y política que mantiene el país norteamericano frente a China.

En una conferencia de prensa en Tokio, el mandatario señaló que pretende revisar en conjunto a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, las sanciones económicas que fueron impuestas al gigante asiático por parte de la administración de Donald Trump, como los aranceles impuestos a las importaciones.

"Nosotros no impusimos ninguno de esos aranceles, fueron impuestos por la última administración", señaló.

Sin embargo, los ánimos volvieron a calentarse cuando Biden dijo que el ejército estadounidense intervendría si es que China trata de “tomar a Taiwán por la fuerza”.

"Estados Unidos se ha comprometido a apoyar la postura de ‘una sola China', pero eso no significa que China tenga la jurisdicción de usar la fuerza para tomar Taiwán", mencionó en la conferencia de prensa.

Además, comparó la posible invasión de China sobre Taiwán -considerado desde Beijing como su territorio inalienable- con la actual guerra en Ucrania y advirtió que el país asiático podría sufrir los mismos costos que Rusia por las sanciones que se han aplicado desde la comunidad internacional por iniciar la guerra y que “resultaría una condena a largo plazo”.

Al respecto, China reaccionó esta mañana con dureza a las declaraciones estadounidenses.

El ministro de Relaciones Exteriores del gigante asiático, Wang Wenbin, afirmó que "China no tiene ningún margen para el compromiso en esta cuestión, y nadie debería subestimar la determinación del pueblo chino para salvaguardar su soberanía e integridad territorial".

Pacto Indo-Pacífico

Durante la gira, la administración de Biden anunció una iniciativa económica que unirá a 13 países de la región asiática para contrarrestar la influencia china “a largo plazo”.

Se trata del Marco Económico del Indo-Pacífico, que reúne a países como Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda e India, en conjunto a otras naciones del sudeste de Asia.

"Este marco tiene por objeto promover la resistencia, la sostenibilidad, la inclusión, el crecimiento económico, la equidad y la competitividad de nuestras economías", dijeron los países en una declaración conjunta. "A través de esta iniciativa, pretendemos contribuir a la cooperación, la estabilidad, la prosperidad, el desarrollo y la paz en la región".

Si bien que esta iniciativa es uno de los esfuerzos más importantes de Estados Unidos para comprometerse con la región asiática desde 2017, no obstante, existen dudas entre los expertos ya que este acuerdo no incluye reducción de aranceles y no se han cuantificado los beneficios económicos.