Líderes de Cuba evalúan reforma económica inspirada en China y Vietnam
El mandatario Miguel Díaz-Canel ha señalado que están estudiando a aliados como China y Vietnam, que se han convertido en potencias capitalistas mientras mantienen sistemas de partido único.
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