Líderes de Cuba evalúan reforma económica inspirada en China y Vietnam

Los principales líderes políticos de Cuba están evaluando propuestas económicas que buscan impulsar la inversión extranjera, reducir el tamaño del Estado y evitar un colapso ante la intensa campaña de presión de Donald Trump.

El comité central del Partido Comunista se reunirá este miércoles para “evaluar propuestas de transformación”, señaló el mandatario Miguel Díaz-Canel en una publicación en X.

El Gobierno cubano ha sido poco específico respecto de los planes, pero Díaz-Canel dijo a periodistas la semana pasada que la dirigencia de la isla ha estado estudiando a aliados como China y Vietnam, que se han convertido en potencias capitalistas mientras mantienen sistemas de partido único.

Entre las propuestas figuran planes para otorgar mayor autonomía a los municipios y a las agencias estatales, incluyendo la posibilidad de relacionarse con inversionistas extranjeros y de importar y exportar bienes. El Gobierno también busca abrir más áreas de la economía al sector privado.

“En conjunto, las medidas anunciadas son significativas porque indican que la situación en Cuba es insostenible y que la presión de Estados Unidos está funcionando”, afirmó por mensaje de texto Paolo Spadoni, profesor de Augusta University, en Georgia, especializado en la economía de la isla. “También sugieren que los líderes cubanos ni siquiera están considerando reformas políticas y que las ‘concesiones’ a Washington se limitarán al ámbito económico”.

La presión de Washington

La administración Trump está aumentando la presión sobre La Habana, bloqueando casi todos los principales envíos de combustible y amenazando con sanciones secundarias a las compañías internacionales que hacen negocios en la isla. El Presidente de Estados Unidos y el secretario de Estado, Marco Rubio, han señalado que la economía centralizada de Cuba necesita cambiar y sostienen que eso no puede ocurrir bajo el liderazgo actual.

Díaz-Canel dijo a un periodista español a comienzos de este mes que Estados Unidos estaba evaluando tres estrategias: intentar llevar a la isla a un colapso económico para justificar una intervención humanitaria, utilizar negociaciones coercitivas para “ocupar económicamente el país” o simplemente recurrir a una “agresión militar”.

En sus comentarios sobre las reformas propuestas la semana pasada, el Presidente cubano reconoció que las sanciones de Washington están golpeando duramente a la economía y generando un creciente descontento. Sin embargo, defendió la disposición de su Gobierno a impulsar cambios.

“El país no está paralizado. El país está abordando estos problemas con inteligencia”, dijo Díaz-Canel. “No podemos decir todo con la claridad que quisiéramos porque el enemigo está observando todo lo que hacemos”.