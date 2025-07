Superman nada sabe de guerras comerciales y arrasa en taquilla en EEUU y Canadá

La última versión de la historia del superhéroe recaudó US$ 220 millones en todo el mundo y está protagonizada por David Corenswet en el papel principal y Nicholas Hoult como el antagonista Lex Luthor, que busca destruir al Hombre de Acero.

Superman, la primera película del nuevo equipo directivo del estudio cinematográfico DC, de Warner Bros., se estrenó en el número uno de taquilla en los cines de Estados Unidos y Canadá, con una recaudación de US$125 millones.

La última versión de la historia del superhéroe está protagonizada por David Corenswet en el papel principal y Nicholas Hoult como el antagonista Lex Luthor, que busca destruir al Hombre de Acero. Se esperaba que la película generara al menos US$115 millones en el mercado nacional, según estimaciones de la empresa de seguimiento de la industria Box Office Pro. La cinta recaudó US$220 millones en todo el mundo, informó Warner Bros. el lunes.

Superman es el primer capítulo de un plan a 10 años para entrelazar películas y series de televisión basadas en personajes de los cómics de DC, como Batman y Wonder Woman. La estrategia fue diseñada por los presidentes de DC, James Gunn, quien escribió y dirigió la nueva película, y Peter Safran.

Warner Bros. Discovery Inc., propietaria de DC, contrató a Gunn y Safran para liderar la división en noviembre de 2022, en un intento por competir con Marvel Studios, de Walt Disney Co. En las últimas dos décadas, Marvel ha construido un catálogo de películas basadas en personajes como Iron Man y Black Panther, con una recaudación global de US$31.800 millones.

Las ventas de Superman representan otra victoria en taquilla para Warner Bros., que se recuperó en el segundo trimestre gracias a éxitos como A Minecraft Movie y Sinners después de un período de débiles resultados.

Al inicio del fin de semana, la venta de entradas en los cines de Estados Unidos y Canadá había aumentado un 14% en lo que va del año. Lilo & Stitch, de Disney; Jurassic World Rebirth, de Universal Pictures, de Comcast Corp.; y Misión: Imposible - La decisión final, de Paramount Global, estaban entre los títulos más taquilleros.

Entre los próximos estrenos de la temporada de verano figuran The Fantastic Four: First Steps, de Marvel; Los Pitufos, de Paramount; y Freakier Friday, de Disney.