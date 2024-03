Reddit saca provecho de una apertura a bolsa estelar, pero ¿podrá crecer?

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

San Francisco/Nueva York

En una entrevista en la Bolsa de Nueva York antes del debut de Reddit en el mercado el jueves, el director ejecutivo Steve Huffman reconoció que los traviesos inversionistas minoristas que se congregan en la plataforma de redes sociales podrían hacer bajar deliberadamente el precio de sus acciones. “¡Es un mercado libre!”, dijo.

Para Reddit, al igual que para Huffman, la apuesta por una oferta pública de un sitio que él describió como un “lugar divertido y especial, pero a veces loco”, pareció dar frutos.

Las acciones de la empresa de redes sociales se dispararon en su debut en el Big Board bajo el símbolo RDDT, cerrando en US$ 50,44, o un 48% por encima de su precio de oferta pública inicial (IPO, pos su sigla en inglés). Esto llevó su capitalización de mercado de US$ 9.500 millones, cerca de donde la empresa fue valorada en privado por última vez en US$ 10 mil millones en 2021.

El viaje de Reddit al mercado marca un punto de inflexión para una plataforma marginal orientada a la libertad de expresión, dominada por memes esotéricos, humor sardónico y jugadores, a medida que se transforma en un centro de discusión más convencional que impone reglas de moderación más estrictas para atraer dólares de publicidad.

Rol de inversionistas

El panorama para sus inversionistas anteriores es mixto. Un gran ganador fue la familia Newhouse, que a través de Advance Magazine Publishers posee Condé Nast, que compró Reddit en 2006 por US$ 10 millones antes de escindirlo en 2011. Sus acciones ahora valen cerca de US$ 2.100 millones, una ganancia inesperada para su imperio editorial, que también incluye Vanity Fair, The New Yorker y Vogue. Las entidades afiliadas al director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, ahora tienen una participación por un valor de US$ 613 millones.

Pero los inversionistas que inyectaron dinero en la última ronda de financiamiento en 2021 a US$ 61,79 por acción, como Fidelity, buscaban un poco menos en esa inversión en particular.

Fundada en 2005, la autoproclamada “primera página de Internet” ha luchado contra la agitación administrativa y los escándalos para crecer a 73 millones de usuarios diarios en sus 100 mil comunidades, o “subreddits”, según el lenguaje de Reddit. Sin embargo, es un pez pequeño en las redes sociales en comparación con Meta o X, que tienen más de 2.100 millones y 245 millones de usuarios activos diarios, respectivamente.

Aún así, su IPO atrajo interés institucional. La demanda fue fuerte y las dos docenas de inversionistas principales en el acuerdo, que recibieron la mayoría de sus acciones, eran grandes administradores de activos que tenían la intención de poseer las acciones a largo plazo, dijo una persona familiarizada con el asunto.

Demanda por nuevas IPO

El aumento de Reddit en su primer día de cotización, un día después de que el grupo de infraestructura de inteligencia artificial Astera Labs subiera un 72% en su debut en el Nasdaq, también indica una validación de la demanda de cotizaciones de los inversionistas públicos, incluso una empresa que no es rentable, como Reddit.

“En general, este es un acontecimiento muy positivo para los mercados de IPO [y] debería ser un buen augurio para muchas de las empresas previas a la IPO que están en la cola”, dijo Christian Munafo, director de inversiones de Liberty Street Advisors.

Pero, dijo Munafo, “si bien [Reddit] tuvo un buen desempeño desde el principio, las acciones pueden verse bajo presión a menos que sean capaces de demostrar un mejor crecimiento y monetización”.

De cualquier manera, el acuerdo es una bendición para Huffman. El director ejecutivo vendió 500 mil de sus acciones en la IPO, cobrando unos generosos US$ 17 millones, y recibirá premios de capital adicionales como resultado de cotizar la empresa por encima de una valoración de US$ 5 mil millones. También recibió un paquete salarial estimado de US$ 193 millones el año pasado, compuesto principalmente por premios de capital, según los documentos presentados.

Su líder

Históricamente, el estilo de Huffman como líder ha reflejado el de la base de usuarios rebeldes de Reddit. El confeso “troll de Internet” inicialmente se retorció ante la idea de vigilar las comunidades más extremas alojadas en la plataforma, confiando en que estos grupos crearan sus propias reglas y se moderaran a sí mismos.

Ha defendido y aplaudido el foro comercial WallStreetBets de Reddit que saltó a la fama cuando los miembros colectivamente vendieron en corto las llamadas acciones meme en un intento por exprimir los fondos de cobertura.

Pero Huffman se ha visto recientemente obligado a ordenar la parte más oscura de la plataforma para los anunciantes, presentar una fachada más profesional a Wall Street y buscar más rentabilidad. Como resultado, Reddit ha cambiado ligeramente sus ambiciones para depender de tendencias tecnológicas más amplias.

Cuando Reddit solicitó por primera vez una oferta pública inicial en 2021, AI se mencionó una vez en su prospecto. En la versión 2024, la IA apareció más de 60 veces.

Sin embargo, el enfoque ha dejado a Huffman y a la compañía en desacuerdo con algunas comunidades de Reddit, que se han resistido a cualquier cambio en la plataforma. Al enfrentar nuevas presiones a medida que ingresa a los mercados públicos, algunos analistas advierten que el carácter de Reddit podría destruirse y los usuarios podrían buscar alternativas, lo que supondría un lastre para la empresa.

“Reddit, más que muchas plataformas de redes sociales, ha sido un espacio no comercial muy basado en la comunidad y la gente lo conoce y lo ama por [esto]”, dijo Samuel Woolley, experto en propaganda y profesor asistente de la Universidad de Texas. en Austin.

“Creo que la gran pregunta que debería estar en la mente de todos en Reddit es hasta qué punto la IPO cambiará la naturaleza misma y la estructura de la plataforma”.