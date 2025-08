OpenAI negocia venta de acciones que valoraría al creador de ChatGPT en US$ 500 mil millones

Por: Financial Times

OpenAI está en conversaciones con inversionistas para una venta de acciones que valoraría a la compañía en US$ 500.000 millones, superando así a SpaceX de Elon Musk y convirtiéndose en la empresa tecnológica privada más valiosa del mundo.

El creador de ChatGPT está cerrando su última ronda de financiamiento: una inversión de US$ 40.000 millones liderada por SoftBank, que valoró a OpenAI en US$ 300.000 millones. Pero ya está en conversaciones con inversionistas —incluido Thrive Capital— sobre una valoración casi el doble de esa cifra, según personas con conocimiento de los planes de la startup.

Eso implicaría que OpenAI superaría la valoración más reciente de SpaceX, que alcanzó los US$ 400.000 millones.

La compañía está evaluando una venta secundaria de acciones que permitiría a empleados actuales y exempleados vender su participación, de acuerdo con las mismas fuentes. La valoración a la que se realizaría esta venta aún no está definida, y el monto total dependerá de la demanda de los inversionistas.

Sin embargo, una de las fuentes aseguró que esta venta secundaria probablemente será considerablemente mayor que la operación de US$ 1.500 millones realizada por OpenAI a fines del año pasado.

Tanto OpenAI como Thrive declinaron hacer comentarios.

Estas conversaciones, que fueron reportadas inicialmente por Bloomberg, son la señal más reciente de que el fuerte interés en la inteligencia artificial está generando un entorno de financiamiento sin precedentes para las empresas que desarrollan y aplican esta tecnología. Los inversionistas están apostando fuertemente por startups prometedoras con la expectativa de que la compañía dominante en este sector podría alcanzar una valoración de billones de dólares.

Desde el lanzamiento de ChatGPT a fines de 2022, los ingresos recurrentes anuales (ARR, por su sigla en inglés) de OpenAI —una métrica usada habitualmente por startups para proyectar ingresos por suscripciones— han aumentado a US$ 12.000 millones, y la compañía espera llegar a US$ 20.000 millones o más para fines de 2025, según una persona familiarizada con sus finanzas.

Mientras tanto, su competidor cercano Anthropic ha cuadruplicado su ARR a US$ 4.000 millones este año y está en negociaciones para recaudar al menos US$ 5.000 millones, con una valoración de US$ 170.000 millones. Ambas empresas siguen operando con pérdidas, debido a los elevados costos asociados al entrenamiento y funcionamiento de los modelos de IA más avanzados.

Las grandes tecnológicas, por su parte, han sumado cientos de miles de millones de dólares a su capitalización bursátil en los últimos días, impulsadas por sus compromisos de aumentar el gasto en inteligencia artificial.

Estos grupos están enfrascados en una feroz competencia por captar usuarios para sus herramientas, capaces de generar texto, código o imágenes a partir de instrucciones.

Anthropic, el martes, anunció una actualización que mejora el rendimiento en programación de uno de sus modelos principales, mientras que OpenAI lanzó modelos de código abierto (“open-weight”) que estarán disponibles gratuitamente y que los desarrolladores podrán personalizar.

Se espera que OpenAI lance este mes su esperado modelo GPT-5.