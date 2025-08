Uber informa resultado mejor al esperado, pero acción cae por preocupación sobre unidad clave de viajes compartidos

Las reservas de la división de viajes compartidos de Uber —el negocio por el que sigue siendo más conocida— se quedaron cortas frente a las proyecciones de Wall Street, con US$ 23.800 millones frente a una estimación promedio de US$ 23.900 millones.

La división de viajes compartidos de Uber Technologies no cumplió con las expectativas de Wall Street, decepcionando a los inversionistas que esperaban señales de una demanda más sólida en su negocio principal.

Las reservas brutas totales —una métrica clave que incluye viajes, pedidos de reparto y ganancias de conductores y comercios, pero no propinas— alcanzaron los US$ 46.800 millones en el trimestre finalizado el 30 de junio, superando las estimaciones de los analistas. Sin embargo, esto se debió principalmente al buen desempeño de la unidad de reparto de alimentos. Las reservas de la división de viajes compartidos de Uber —el negocio por el que sigue siendo más conocida— se quedaron cortas frente a las proyecciones de Wall Street, con US$ 23.800 millones frente a una estimación promedio de US$ 23.900 millones.

Los inversionistas reaccionaron enviando las acciones a la baja hasta 3,5% el miércoles. A pesar de ello, los títulos acumulan un alza del 47% en lo que va del año, superando al índice S&P 500.

La reacción del mercado eclipsó unas optimistas proyecciones para el tercer trimestre. Según cálculos de Bloomberg, el pronóstico de reservas para el período actual representa un crecimiento de entre 18% y 21%, más rápido que el aumento del 17% registrado en el segundo trimestre.

Recompra de acciones

Uber también anunció un nuevo programa de recompra de acciones por US$ 20 mil millones adicionales, reflejo de su “confianza continua en el negocio”, dijo el CEO Dara Khosrowshahi en comentarios preparados. Aún quedan US$ 3 mil millones del programa anterior por ejecutar.

Los resultados probablemente establecerán las expectativas para las industrias de viajes compartidos y reparto de alimentos en general, en un contexto de preocupación por la salud del consumidor estadounidense. Lyft, competidor de Uber en movilidad, y DoorDash, rival en reparto, entregarán sus resultados tras el cierre de la sesión de este miércoles.

El negocio de reparto, que impulsó el sólido desempeño del segundo trimestre, vio un aumento en los pedidos en EEUU, Australia, Canadá y México. Khosrowshahi también destacó el alza en la cantidad de comercios de supermercados y retail en la plataforma. La compañía completó la adquisición de la app turca Trendyol Go al cierre del segundo trimestre, lo que ayudará a fortalecer el negocio en ese país, añadió.

En cuanto a los viajes compartidos, Uber ha estado ofreciendo más tipos de trayectos para atender diferentes necesidades. Aunque los precios de los viajes han subido con menor intensidad recientemente, gracias a la moderación en los costos de seguros, la empresa dijo que sus esfuerzos para mejorar la asequibilidad en EEUU también están impulsando el crecimiento actual. Por ejemplo, en mayo lanzó viajes compartidos más baratos y un pase mensual que permite fijar precios en rutas frecuentes.

Uber atribuyó parcialmente los resultados a la ventaja de venta cruzada que tiene entre sus dos principales líneas de negocio. Khosrowshahi afirmó que 12% de las reservas anuales de reparto —equivalentes a US$ 10 mil millones— se generan desde la pestaña “Eats” dentro de la app de viajes de Uber.

Los suscriptores de Uber One, el programa de membresía pagada de la empresa, aumentaron en torno al 60 % en comparación al mismo período del año anterior, superando los 36 millones de miembros. Estos usuarios ahora representan 40% del total de reservas brutas.

Uber a nivel global

A nivel internacional, Uber afirmó que está “redoblando esfuerzos” para aumentar su presencia fuera de las grandes ciudades europeas, así como en nuevos mercados mediante alianzas con taxis. Se prevé una mayor competencia en el continente tras la entrada de su rival Lyft en nuevos países europeos, a través de la adquisición de la aplicación de taxis Freenow.

Para el período actual, Uber anticipa que las reservas brutas oscilarán entre US$ 48.250 y US$ 49.750 millones. Wall Street proyectaba US$ 47.600 millones, según estimaciones recopiladas por Bloomberg. La previsión incluye un pequeño impulso por la compra de Trendyol Go y ciertos vientos favorables en el mercado cambiario.