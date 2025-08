Ventas de McDonald's vuelven a crecer pese al debilitamiento del consumo en Estados Unidos

Las ventas de McDonald’s volvieron a crecer después de que la cadena de hamburguesas ampliara su menú con productos de pollo y recurriera a novedades como comidas inspiradas en Minecraft para atraer nuevamente a los clientes más sensibles a los precios.

Las ventas globales en tiendas comparables aumentaron 3,8% interanual en el trimestre que terminó en junio, muy por encima de las estimaciones de los analistas de un aumento de 2,6% y el más alto en casi dos años.

En Estados Unidos —donde McDonald’s cuenta con unas 14 mil sucursales— las ventas en locales abiertos por al menos un año subieron 2,5%, también por encima de las estimaciones recopiladas por Visible Alpha, debido en gran parte a compras de mayor valor. El dato se compara con un retroceso en el trimestre inmediatamente anterior.

Las cadenas de comida rápida han tenido dificultades en los últimos meses para convencer a los consumidores, especialmente a los de menores ingresos, del valor de sus productos. El tráfico general de clientes cayó 0,9% en el segundo trimestre, según Revenue Management Solutions, una consultora del sector, incluso cuando la inflación de precios comenzó a desacelerarse.

Los resultados del sector han sido dispares en la última tanda de balances trimestrales. Yum Brands informó el martes que las ventas comparables aumentaron en sus marcas Taco Bell y KFC. En cambio, Chipotle Mexican Grill reportó una caída de 4% en sus ventas comparables y redujo su proyección para el año.

"Una oferta de menú innovadora"

Las ventas totales del sistema McDonald’s —que incluyen locales franquiciados y propios— crecieron 8% en el trimestre. El CEO, Chris Kempczinski, calificó el desempeño como una “prueba del poder de una propuesta de valor convincente, un marketing destacado y una oferta de menú innovadora”.

En abril McDonald’s lanzó comidas vinculadas a Minecraft: La Película, basada en el popular videojuego. En mayo relanzó sus “chicken strips” en EEUU, y más adelante introdujo la hamburguesa de gran tamaño “Big Arch” en Francia y Reino Unido.

En julio, McDonald’s reintrodujo los “Snack Wraps” a US$ 2,99 después de años fuera del menú, lo que provocó filas en algunas sucursales estadounidenses. Este verano (boreal), unos 500 locales en Estados Unidos probarán una gama de bebidas, como cafés fríos.

Los ingresos trimestrales alcanzaron los US$ 6.800 millones, un alza de 5%, superando la estimación consensuada de US$ 6.700 millones recopilada por Visible Alpha. La utilidad neta fue de US$ 2.250 millones, un incremento de 11% interanual, también levemente por sobre lo esperado.

Las acciones de McDonald’s subieron alrededor de 1,3% poco después de la apertura de Wall Street este miércoles.