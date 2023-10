Buque de guerra estadounidense derriba misiles disparados por rebeldes apoyados por Irán en dirección a Israel

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Un buque de guerra estadounidense desplegado en Oriente Medio derribó tres misiles de crucero y varios drones disparados por rebeldes respaldados por Irán en Yemen que podrían haber apuntado a objetivos en Israel, según ha informado el Pentágono.

El USS Carney, un buque destructor de la marina estadounidense que navegaba por el norte del Mar Rojo, interceptó los misiles que habían sido disparados por las fuerzas Houthi, que llevan varios años librando una guerra insurgente contra el régimen yemení respaldado por Arabia Saudí.

El general de brigada Patrick Ryder, portavoz del Pentágono, dijo que los militares estadounidenses "no pueden decir con seguridad" hacia dónde se dirigían los misiles y los aviones no tripulados, pero fueron lanzados desde Yemen y se dirigían hacia el norte sobre el Mar Rojo, en dirección a Israel. Ryder señaló que no se tenía constancia de que hubiera víctimas estadounidenses o civiles sobre el terreno.

EEUU, Reino Unido y Alemania piden a sus ciudadanos que abandonen el Líbano por temor a un conflicto más amplio

Las interceptaciones se producen en medio de un aumento de las tensiones en la región entre Irán y los militantes respaldados por Irán y los aliados de Israel y el Golfo respaldados por Estados Unidos tras el ataque de Hamás contra civiles israelíes. Hamás cuenta con el apoyo de Irán, al igual que Hezbolá, el grupo militante con base en el sur de Líbano, que el jueves vio un fuerte aumento de los bombardeos.

"Disuasión" estadounidense

Estados Unidos ha enviado dos grupos de portaaviones a la región en un esfuerzo por disuadir a Irán, y funcionarios estadounidenses -incluido el presidente Joe Biden- han dicho públicamente que la demostración de fuerza pretendía enviar una advertencia a Teherán si intensificaba las hostilidades.

El USS Carney forma parte de la primera fuerza de ataque, encabezada por el portaaviones USS Gerald Ford, que llega a la región.

A pesar de los esfuerzos estadounidenses, Ryder dijo que el derribo era sólo la última señal de que Estados Unidos estaba viendo un aumento de los ataques, incluyendo un "repunte en términos de los tipos de actividad de aviones no tripulados" en Irak y Siria, en medio del aumento de los combates entre Israel y Hamás.

Departamento de Estado emite una advertencia mundial para los ciudadanos estadounidenses

Ryder explicó que la base siria de Al Tanf, en la que operan fuerzas estadounidenses y aliadas, fue atacada a primera hora del miércoles por dos aviones no tripulados. Las fuerzas estadounidenses destruyeron un avión no tripulado y el segundo alcanzó la base, causando heridos leves. Un día antes, las fuerzas estadounidenses se defendieron de los ataques con drones en Irak.

"Tomaremos todas las medidas necesarias para defender a las fuerzas estadounidenses y de la coalición contra cualquier amenaza", declaró Ryder. "Cualquier respuesta, en caso de producirse, se producirá en el momento y la forma que elijamos".

El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, habló con sus homólogos de EAU, Qatar, Arabia Saudí e Israel para tratar de evitar una nueva escalada.