Día 85 de la invasión: Rusia dice que está dispuesta a retomar negociaciones, pero Ucrania no cree en un alto al fuego y quiere retirada

Rusia dijo el jueves que está dispuesta a retomar las negociaciones con Ucrania -estancadas desde fines de marzo- si Kiev expresa su disposición a hacerlo, pero el gobierno ucraniano quiere una retirada de las tropas rusas cuando se cumplen 85 días del inicio de la invasión.

La última ronda de conversaciones presenciales entre los delegados de ambos países tuvo lugar en Estambul, Turquía, el pasado 29 de marzo.



"No fuimos nosotros quienes interrumpimos el proceso de negociaciones, lo pausaron nuestros socios ucranianos. En cuanto ellos expresen la disposición a volver a la mesa de negociaciones, nosotros naturalmente responderemos de modo afirmativo", afirmó a la prensa el viceministro de Exteriores ruso, Andréi Rudenko, citado por la agencia Interfax. Según el alto diplomático ruso, "lo importante es que haya de qué hablar".

Pero el Gobierno ucraniano ya no se conforma con negociar un alto el fuego con Rusia para detener momentáneamente la invasión del país, quiere que el ejército invasor abandone todo su territorio.



"No nos ofrezca un alto el fuego: es imposible sin la retirada total de las tropas rusas", escribió en su cuenta de Twitter este jueves Mykhailo Podoliak, asesor del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y uno de los integrantes del grupo negociador ucraniano.



"La sociedad ucraniana no está interesada en un nuevo 'Minsk' y el regreso de la guerra en unos años. Hasta que (Rusia) esté lista para liberar completamente nuestras tierras, nuestra plataforma de negociación son las armas, las sanciones y el dinero", agregó el asesor presidencial.

Erdogan insite en negativa a ingresos a OTAN

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, acusó hoy de nuevo a Suecia y Finlandia de cobijar a "terroristas" que reclama para justificar su negativa a que esas dos democracias entren en la OTAN.



"La OTAN es una organización de seguridad, no podemos aceptar la presencia de organizaciones terroristas en ella. Suecia es un país de terrorismo. Si un país dice que no, no pueden entrar en la OTAN", aseguró el líder islamista al ser preguntado hoy sobre el asunto durante un encuentro con jóvenes.



Erdogan recordó que su país tiene "autoridad" para bloquear las peticiones de ingreso de Suecia y Finlandia ya que las admisiones requieren el acuerdo de todos los miembros de la Alianza. "Si un país dice no, no se les puede aceptar en la OTAN", aseguró. "Especialmente Suecia es un centro de terrorismo total, un nido de terror completo... Diremos no a Suecia y a Finlandia, continuaremos decididamente con esta política", sentenció.



Erdogan denunció que estos dos países permiten manifestaciones y reuniones del PKK, la guerrilla kurda activa en Turquía, y de las YPG, las milicias kurdas de Siria, y que Turquía considera son ramas del mismo grupo. El PKK está considerado terrorista por la Unión Europea y Estados Unidos, pero no es el caso de las YPG, aliadas de Washington en la lucha contra el yihadista Estado Islámico. El presidente turco acusó a Suecia y Finlandia incluso de "alentar", "financiar" y entregar armas a esos grupos que insistió en calificar de terroristas.



Erdogan insinuó que otros socios de la OTAN, como Estados Unidos, Alemania, Francia y Grecia, también apoyan de alguna manera a esas organizaciones, y recordó que los dos últimos abandonaron en su día el mando militar de la Alianza y que luego regresaron.