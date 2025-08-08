Trump sacude a Latinoamérica al considerar el uso de fuerza militar para combatir a los carteles de la droga

El endurecimiento de la política exterior de EEUU ha generado respuestas mixtas en la región. Mientras en México y Colombia han surgido cuestionamientos, en Ecuador el gobierno prepara un referéndum que permitiría la instalación de bases militares estadounidenses en el territorio nacional.

Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, está desarrollando un enfoque más confrontacional hacia América Latina que incluye la posibilidad de usar fuerza militar contra los cárteles de la droga, en contraste con la estrategia más diplomática de la administración Biden.

New York Times informó este viernes que Trump ordenó al Departamento de Defensa preparar opciones para lanzar acciones militares contra cárteles latinoamericanos. Un acuerdo de seguridad entre EEUU y México —que se espera sea firmado en las próximas semanas— facilitaría la vigilancia conjunta de organizaciones criminales y la coordinación en la frontera.

No obstante, según funcionarios de ambos países, el acuerdo no contempla ninguna base legal para una intervención militar directa en territorio mexicano. Una acción de este tipo podría avivar el sentimiento antiestadounidense en la región, ya exacerbado por la política arancelaria de la actual administración.

“Esto podría poner en entredicho el acuerdo de seguridad que se trazó, que se basa en mucha confianza”, dijo Victoria Dittmar, investigadora de Insight Crime especializada en México.

Cuando se le preguntó el viernes en la Casa Blanca sobre el uso potencial de la fuerza militar, Trump respondió: "Latinoamérica tiene muchos cárteles. Hay mucho tráfico de drogas. Así que, ya sabes, queremos proteger nuestro país". Añadió que “pronto tendría más que decir al respecto”.

Los planes de acción contra los cárteles se basan en una presencia estadounidense ya más activa en una región clave para la economía de EEUU, desde la infraestructura energética hasta la logística marítima.

El secretario de Estado, Marco Rubio, visitó Centroamérica en su primer viaje al exterior, donde presionó para obtener acceso militar al Canal de Panamá. La administración también ha intensificado su retórica contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y podría retirarle la certificación a los esfuerzos antidrogas. Además, duplicó US$ 50 millones la recompensa por información que conduzca a la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a quien acusan de narcotráfico.

El endurecimiento de la política estadounidense hacia Latinoamérica ha generado respuestas mixtas en la región. En Ecuador, el gobierno prepara un referéndum que permitiría la instalación de bases militares extranjeras, lo que podría allanar el regreso de tropas estadounidenses a ese país.

“No va a haber una invasión”

Pero en México, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió con firmeza ante la posibilidad de una intervención militar extranjera. Cualquier acuerdo con la administración Trump debe respetar la soberanía nacional, reiteró el viernes en su conferencia de prensa diaria.

“Estados Unidos no va a venir a México con militares”, dijo el viernes. "Cooperamos, colaboramos, pero no va a haber una invasión. Eso está descartado. Lo que se ha manifestado en todas las llamadas es que no está permitido, ni forma parte de ningún acuerdo, mucho menos".

Dittmar enfatizó que el acuerdo de seguridad entre ambos países se basa en excluir cualquier presencia militar de EEUU en suelo mexicano. “Si eso se llegara a romper, se romperían relaciones de confianza”, advirtió.

Reacciones

El enfoque de Trump también podría generar una reacción más amplia en América Latina, una región marcada por las intervenciones militares de EEUU durante la Guerra Fría.

“Esto reforzará regímenes autocráticos como los de Venezuela o Nicaragua, y el sentimiento antiamericano en México, Guatemala e incluso Colombia”, sostuvo Jorge Restrepo, director del centro de estudios CERAC en Bogotá. “El mero anuncio puede fortalecer a gobiernos que no están cooperando tanto como podrían con EEUU”.

James Bosworth, analista de riesgo político en Hxagon, advirtió que los intereses estadounidenses podrían convertirse en blancos para el crimen organizado. “Los cárteles tienen la capacidad de llevar la lucha a territorio estadounidense de una manera que Al Qaeda solo podría soñar”, afirmó.

Aunque Venezuela, Colombia y Honduras están en la mira, Bosworth señaló que México es el país más vulnerable, ya que Trump ha hecho del combate al fentanilo —una droga procedente de China y vinculada a millas de muertes en EEUU— un eje central de su campaña.

Narrativa del asedio

A pesar de la retórica cada vez más agresiva desde Washington, los analistas creen que una intervención en Venezuela es poco probable, dada la dependencia energética de EEUU y el riesgo de alterar flujos migratorios.

“Trump quiere proyectar fuerza, pero entiende que cualquier acción militar en Venezuela iría en contra de los intereses de EEUU”, dijo Geoff Ramsey, del Atlantic Council. "Maduro lo sabe, pero la oposición no. Eso alimenta expectativas irreales y narrativas peligrosas".

La postura estadounidense también podría contribuir a la narrativa del asentamiento venezolano. Este viernes, las fuerzas armadas del país se comprometieron a “enfrentar, combatir y neutralizar cualquier acción que atente contra la estabilidad y la paz de los venezolanos, así como para salvar a la nación”.

El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, declaró el viernes que el país “enfrentará, combatirá y neutralizará cualquier acción que amenace la estabilidad”. Además, negó la presencia de crimen organizado: “No hay bandas ni carteles operando aquí”, afirmó.

Ramsey concluyó que una acción militar estadounidense “correría el riesgo de desestabilizar todo el país y, potencialmente, la región”.