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Casa Blanca dice que reunión entre Trump y Xi no corre peligro, pero que podría retrasarse

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 17 de marzo de 2026 a las 04:00 hrs.

Trump Estados Unidos Xi Jinping China
<p>Foto: Reuters</p>

Foto: Reuters

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