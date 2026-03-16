Casa Blanca dice que reunión entre Trump y Xi no corre peligro, pero que podría retrasarse
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La reunión propuesta entre el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par chino, Xi Jinping, no corre peligro, pero podría retrasarse, ya que el líder republicano sigue centrado en la guerra con Irán, informó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, al programa “Fox & Friends” de Fox News este lunes, según dio a conocer Reuters. Trump prevé viajar a China del 31 de marzo al 2 de abril para una cumbre entre los líderes de las dos mayores economías del mundo.
El mandatario estadounidense afirmó el domingo al Financial Times que podría posponer la reunión si China no ayudaba a desbloquear el estrecho de Ormuz. El Ministerio de Asuntos Exteriores chino no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters.
Leavitt dijo que, en caso de que el viaje se retrasara, la Casa Blanca anunciaría nuevas fechas en breve.
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