Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Internacional Política
Política

Trump anuncia que se reunirá con Putin el próximo viernes en Alaska para negociar un acuerdo de paz con Ucrania

El propio Trump reconoció que veía un intercambio de territorios como parte probable de cualquier acuerdo, algo que es resistido por el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, y que no participará en esta cumbre.

Por: Bloomberg

Publicado: Viernes 8 de agosto de 2025 a las 18:35 hrs.

rusia Ucrania guerra Trump Putin
<p>Trump anuncia que se reunirá con Putin el próximo viernes en Alaska para negociar un acuerdo de paz con Ucrania</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Baja de impuestos a las empresas, indemnización a todo evento y multifuncionalidad: las propuestas de 80 representantes del sector privado para crecer 4%
2
Economía y Política

IPC de julio sube un sorpresivo 0,9% impulsado por el alza en las cuentas eléctricas
3
Empresas

En medio de su proceso de reorganización judicial, familia Paulmann Mast adquiere el control total de Adelco
4
Empresas

Grupo Luksic evalúa acciones para “resarcir perjuicios sufridos” en licitación de combustible a vehículos estatales
5
Economía y Política

El duro informe de académicos y asesores contra la reforma tributaria del Gobierno
6
Empresas

Barrick vende proyecto minero de oro y plata en Chile a empresa de Singapur en US$ 50 millones
7
Mercados

Picton suma nuevos socios y se expande fuera de Chile con oficinas en México, Brasil y Costa Rica
8
Empresas

Jorge Bofill, abogado de Joyvio, y el fallo de Australis: “Esto no tiene que ver solo con dinero, sino también con reputación”
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Laboral & Personas Salud Construcción Fondos de Inversión Innovación y Startups

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete