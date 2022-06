La inflación en China se estabiliza en mayo

El índice de precios al consumidor (IPC), principal indicador de la inflación de China, subió un 2,1% interanual en mayo, mes en el que el índice de precios a la producción (IPP), que mide la inflación mayorista, siguió moderando su crecimiento hasta el 6,4%.



La Oficina Nacional de Estadística (ONE), que publicó hoy el dato, apuntó a la mejora de la situación epidemiológica en China en mayo con respecto a abril, mes en el que el país sufrió los peores rebrotes de covid desde el comienzo de la pandemia, y a la "abundante oferta" en el mercado como factores que contribuyeron a la "estabilización" del IPC, que no varió con respecto al alcanzado en abril.



El IPC fue ligeramente inferior a lo vaticinado por los analistas, que pronosticaban que sería del 2,2%, mientras que el IPP fue el esperado por los expertos.



El IPP había crecido un 8% interanual en abril, por lo que el dato de mayo supone una contracción de 1,6 puntos con respecto al del mes anterior.



En 2021, los precios al consumidor en el país asiático se incrementaron en un 0,9% y los mayoristas, un 8,1%



CAE EL PRECIO DE LOS ALIMENTOS Y SUBE EL DE COMBUSTIBLES



En la comparación entre el mes de abril y el de mayo, los precios al consumidor cayeron un 0,2%, descenso en el que tuvo un papel destacado la bajada del precio de los alimentos, que disminuyó un 1,3% intermensual, revirtiendo la tendencia registrada en abril.



Los precios de la comida subieron un 2,3% con respecto a mayo de 2021, cifra que supone un aumento de 0,4 puntos porcentuales con respecto a la de abril: la tendencia al alza de artículos como fruta, patatas, huevos y granos se vio algo compensada por la pronunciada caída interanual (21,1%) del precio de la carne de cerdo, la más consumida en el país asiático.



El estadístico de la ONE Dong Lijuan explicó que la caída del precio de los alimentos se debió a una "entrada de gran cantidad de verduras frescas en el mercado" y "una logística más fluida" en mayo, cuando las restricciones al tráfico por la pandemia de la covid se relajaron en algunas zonas.



Por su parte, el precio de los combustibles creció significativamente: los de la gasolina y el diésel aumentaron un 27,6% y un 30,1% interanual, respectivamente.



El IPC subyacente, que excluye los alimentos y el combustible del índice, creció un 0,9 % interanual en mayo, un dato igual al registrado en abril.



ESTABILIZACIÓN DE LAS CADENAS DE SUMINISTRO



Dong explicó que "el trabajo de coordinación y prevención antipandémica de China" en mayo garantizó "la fluidez de las cadenas de suministro" en algunas industrias clave, lo que contribuyó a la desaceleración del IPP en mayo hasta un crecimiento del 6,4 % interanual.



Sin embargo, la ONE advirtió del aumento de precios en 37 de los 40 sectores industriales encuestados, destacando algunos como el sector de fundición de metales y los de carbón y petróleo, si bien sus precios subieron a menor ritmo interanual que el registrado en abril.



Según la ONE, el encarecimiento mundial de materias primas explica la evolución del IPP, particularmente el aumento del precio del petróleo o de los productos básicos de la industria química.



Mayo marcó el séptimo mes consecutivo de descenso del IPP y es probable que el efecto de la elevada base comparativa tire hacia abajo de las próximas lecturas de la inflación mayorista, especialmente en la segunda mitad del año, ya que en los últimos meses de 2021 estos precios marcaron máximos desde 1995.



En los últimos dos meses, las restricciones anticovid provocaron confinamientos totales o parciales en varios puntos de la geografía china y perturbaciones en la cadena de suministro y la producción.



Como consecuencia, el primer ministro chino, Li Keqiang, advirtió en mayo pasado de "riesgos críticos" a los que se enfrenta la economía china, avisó de que el país podría no alcanzar su objetivo de crecimiento económico este año, fijado en "aproximadamente un 5,5 %", y anunció un paquete de medidas para apoyar la economía.