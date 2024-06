La voz de Marcel tras la cuenta pública: “Si se abre la posibilidad de una mayor rebaja compensada de impuesto corporativo, la vamos a evaluar”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Decir que los últimos días de Mario Marcel han sido intensos sería quedarse corto. La agenda del ministro de Hacienda contempló en la reciente semana su paso por Toronto y Nueva York, donde participó en una nueva versión de Chile Day y expuso ante inversionistas sobre el pacto fiscal, la situación económica interna y las oportunidades que brinda el país en temas de transición energética, con foco en el hidrógeno verde y el litio.

El sábado aterrizó pasadas las 5 de la mañana en suelo local, donde lo esperaba otro desafío: la cuenta pública del Presidente de la República, Gabriel Boric, marcada por anuncios sobre negociación colectiva multinivel, modificaciones al Crédito con Aval del Estado (CAE) y una nueva invitación a la oposición a avanzar en la reforma previsional y el pacto fiscal.

En esta conversación desde Valparaíso luego del mensaje presidencial, el ministro de Hacienda profundizó en los principales aspectos del discurso, además de abordar aspectos políticos como el impacto que generó en la oposición el aborto legal.

“No he tenido tiempo para escuchar las declaraciones que se han hecho después de la cuenta del Presidente, pero por lo menos- por lo que recuerdo de los últimos gobiernos- nunca he visto que diferencias ligadas a la agenda valórica dificulten o imposibiliten acuerdos en materias económicas y sociales. Eso no ocurrió con el Presidente Piñera, no ocurrió con la Presidenta Bachelet. Entonces, no veo por qué tendría que ocurrir ahora”, delineó el economista.

- ¿Cuál es el costo fiscal de las iniciativas anunciadas por el Presidente en la cuenta pública?

- Hay temas que involucran más recursos que otros, ya sea por el tamaño de las carteras o por las características del anuncio, pero diría que probablemente los mayores compromisos están en los anuncios relacionados con seguridad ciudadana. El Presidente señaló que eso sería posible de financiar al aprobarse el proyecto de cumplimiento tributario y eso es consistente con lo que hemos estado diciendo en la discusión de ese proyecto, en el sentido de que producto de la mayor recaudación, iría a financiar el incremento de la PGU y los otros gastos fiscales asociados a la reforma previsional, más lo que falta por completar para llegar al incremento de US$ 1.500 millones en seguridad ciudadana.

De los otros temas, por ejemplo, el Sistema Nacional de Cuidados y el incremento de la cobertura de los cuidadores de personas postradas, que pasará de 8 mil personas a 75 mil personas, acumulativamente será del orden de US$ 100 millones. Este es un orden de magnitud que puede ser absorbido dentro del proceso presupuestario mismo.

- ¿Cuál será la prioridad de este segundo tiempo del Gobierno? ¿Retomar con más fuerza el crecimiento económico?

- Por cierto. Es una tarea que el Gobierno la asume en dos dimensiones. En primer lugar, en la dimensión de más corto plazo, que significa el crecimiento para los años 2024-2025, que está muy ligado a la recuperación de la inversión y al dinamismo del comercio exterior. Por otro lado, la dimensión del crecimiento de más largo plazo, cuando el Presidente dice que no puede aceptar la idea de que Chile no pueda crecer más del 2% en el largo plazo. Entonces, ligado a eso, están todos los temas de litio, energías renovables, hidrógeno verde que las mencionó en su cuenta pública, y donde lo que hay no es simplemente una promesa o una expectativa, sino que es algo que ya va dando pasos concretos.

- ¿Cuánto tiene que crecer la economía en los últimos dos años de su administración para superar el promedio de las últimas dos administraciones?

- El promedio de los ocho años anteriores para el PIB total es de 2% y en ingreso per cápita es menos de 1%. Para que el PIB total crezca más en 2022-2025, en los dos años próximos se tendría que crecer cerca de 2,9% anual y para que el ingreso per cápita crezca más (que es a lo que aludía el discurso) se debería crecer cerca de 2,5%.

- ¿Y lo ve como algo alcanzable?

- En los próximos dos años es posible crecer más que el crecimiento de tendencia, porque durante todo este de ajuste se han generado holguras en la economía que permiten crecer algo más sin presionar la inflación. Para este año, como Ministerio de Hacienda tenemos una proyección de crecimiento del 2,7% y para el próximo un 2,5%. Pero para 2025 se ven varios proyectos de inversión que entrarán en su fase de construcción, lo que le agregará un impulso a la economía.

- El Presidente habló de brotes verdes en su discurso, un concepto que ha sido controversial en su momento. ¿No puede ser contraproducente una frase así si no se logra el crecimiento esperado?

- Yo, en general, no uso metáforas, pero por supuesto el Presidente es el dueño de su cuenta pública y define la manera que le parezca más adecuada de referirse a las positivas perspectivas que se abren.

Respecto de 2024, cuando ya el promedio de las proyecciones de los analistas está en 2,5% y cuando hay un número no menor que está proyectando un 3%, todo eso es indicativo de que ya la economía tiene una velocidad de crecimiento importante.

- ¿Nos podemos entusiasmar con un crecimiento de 3% este año?

- Tratamos de ser lo más realistas posibles, vamos actualizando nuestras proyecciones de acuerdo a cómo vamos viendo que se mueve la economía. Estamos ad portas de un nuevo Imacec, el de abril, que probablemente sea una cifra positiva nuevamente. A medida que vaya avanzando el año, vamos a ir incorporando la información que corresponda para actualizar esas proyecciones. Pero esto no es una cuestión de entusiasmo. Hay que tratar de ser lo más realista posible. Y siendo realistas, hemos sido bastante más acertados en nuestras proyecciones que muchos analistas de mercado.

Cumplimiento tributario

- ¿Cuál va a ser la estrategia para avanzar en el proyecto de cumplimiento tributario?

- Hemos ido avanzando en cumplimiento tributario, la comisión de Hacienda del Senado ha estado teniendo audiencias durante los últimos días y ya estamos en una etapa en la cual podemos identificar dónde concentrar los esfuerzos para acercar posiciones. Eso es lo que vamos a estar trabajando con los integrantes de la comisión en los próximos días.

En cuanto al impuesto a la renta, el Presidente no se explayó mucho sobre la materia, pero hay que recordar que es una iniciativa que no es simplemente un aumento de impuestos, porque se ha hecho todo un trabajo con las organizaciones de PYME para tener un nuevo sistema tributario. Está la rebaja de la tasa del impuesto de Primera Categoría e incentivos para la inversión. Hay beneficios para la clase media. Todo eso reduce la recaudación. Entonces, una parte de ese proyecto debería ser compensación de esas medidas proinversión y proclase media.

- En Chile Day usted dijo que en la medida que se avance con el proyecto de cumplimiento tributario y también aumente la recaudación, eventualmente se podría necesitar menos del 0,6% del PIB del proyecto de cambio del impuesto a la renta. ¿Con las indicaciones acordadas con la comisión de Hacienda, la recaudación del proyecto de cumplimiento podría ser mucho más que 1,5% del PIB?

- Lo primero respecto a ese proyecto es afirmar la recaudación que se quiere alcanzar. En lo que se acuerde como ajustes al proyecto, es importante no perder recaudación, porque -en ese caso- se nos va generando una brecha fiscal más grande.

Ahora, si encontramos iniciativas que permitan recaudar algo más, por supuesto va a ser bienvenido y le va a restar presión al proyecto de reforma de impuesto a la renta.

- Usted también hizo un guiño a la propuesta de la CPC de reducir a 23% el impuesto corporativo y compensarlo con una mayor tasa a los retiros de dividendos. ¿Está abierto a eso?

- Valoramos que la CPC entienda que una rebaja de la tasa de impuesto de Primera Categoría requiere una compensación para que no tengamos menos recursos fiscales para responder a necesidades que son muy imperiosas. Dentro de esa lógica de una rebaja compensada, si se abre la posibilidad de una baja mayor del impuesto corporativo, por supuesto que la vamos a evaluar. Pero el criterio de compensación no puede ser voluntarista en temas fiscales.

El debate por el CAE

- En cuanto al CAE, ¿a qué se refieren con una propuesta que sea autocontenida?

- Autocontenido significa que no le va a restar recursos a otros sectores. Y que, por lo tanto, tiene que poder financiarse dentro de los recursos fiscales que están comprometidos para este sector a futuro.

- ¿Está descartada la idea de aplicar algún tipo de impuesto a los egresados que tengan CAE?

- No voy a entrar en más detalle, porque tenemos que dejar que el trabajo se complete. Como sabemos, el plazo que está comprometido es septiembre, así que ahí vamos a tener todos los detalles de la propuesta del Gobierno.

- ¿Va a haber algún tipo de condonación?

- El Presidente habló de solución y ese es el concepto que nos ordena. Pero lo importante es dentro de qué marco se produce esa solución y lo que se señaló es que sea una solución justa, no solamente con quienes hoy tienen una deuda y tienen dificultades para pagar, sino que también para quienes han estado pagando.

En segundo lugar, que sea sostenible fiscalmente y, por eso, está ligado al sistema de financiamiento de educación superior a futuro. Y tercero, que sea autocontenido en los términos que acabamos de conversar. Ese es el marco dentro del cual se va a trabajar.