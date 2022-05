Tras alejarse del Grupo Vial, Lisandro y Antonio Serrano lanzan su propia oficina legal tributaria

Siguen los movimientos en el mundo legal-tributario. A la seguidilla de firmas debutantes, se suma el reciente lanzamiento del estudio Serrano, fundado por dos ex integrantes del Grupo Vial Abogados.

Lisandro Serrano Romo y Antonio Serrano Reyes optaron por un camino propio y, tras salir de la firma liderada por Manuel José Vial y Lisandro Serrano Spoerer a fines del año pasado, por estos días realizan el lazamiento oficial de su nueva oficina, la que según precisaron está especializada en planificación tributaria nacional e internacional de patrimonios personales y estructuras corporativas.



Lisandro Serrano Romo es abogado de la Universidad Gabriela Mistral, con más de 25 años de experiencia en Derecho Tributario. Fue profesor de Derecho Tributario en las Facultades de Derecho e Ingeniería Comercial, de la Universidad Gabriela Mistral, y de Derecho Tributario en el programa de Finanzas Aplicadas y del Programa de Administración de Empresas Familiares en ESE Business School, de la Universidad Los Andes. Asimismo, fue parte de PricewaterhouseCoopers (1997-2001), Vial y Palma (2001-2005), Serrano Weinstein Abogados (2006-2014) y Grupo Vial Serrano Abogados (2015-2021).

En tanto, Antonio Serrano Reyes es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. LLM en Economía y Finanzas, Master of Laws, de la Universidad Gabriela Mistral y Master of Laws in International Taxation, de la Universidad de Florida, Gainesville, Estados Unidos. En su experiencia profesional fue asociado y luego Director Tributario en Grupo Vial Abogados (2015-2021) y, anteriormente, asociado en Valenzuela, Amenábar & Errázuriz Abogados (2007-2008) y Serrano Weinstein Abogados (2008-2014).