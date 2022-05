Los precios inmobiliarios se disparan por el mundo y Santiago destaca como una de las urbe de la región que más sube

Los precios de la vivienda en los 150 principales mercados del planeta aumentaron el 2021 a su mayor ritmo de los últimos 18 años. Según el índice global residencial de Knight Frank, el crecimiento promedio fue de 11 % interanual al cierre del año pasado. A la cabeza, con subidas superiores al 50%, se ubicaron tres ciudades turcas, seguidas por australianas, canadienses y de Estados Unidos.

De las 150 ciudades de todo el mundo analizadas en el estudio, 140 experimentaron un aumento de los precios en 2021, frente a las 122 urbes de 2020. Hasta un 44 % de las ciudades registraron un crecimiento superior al 10 % en los precios de las casas al cierre del año pasado.

El listado lo encabezaron Estambul (alza de 63%), Esmirna (58%) y Ankara (56%), todas de Turquía. Les siguieron Hobart (Australia, 34%), Phoenix (EEUU, 32%), Halifax (Canadá, 31%), Canberra (31%), Miami (27%), Dallas (26%) y San Diego (25%).

Santiago de Chile se ubicó en la posición 88 entra las 150 ciudades analizadas, con un incremento en los precios promedio de las viviendas de 8% al cuarto trimestre del año pasado. Fue la segunda urbe latinoamericana con la mayor alza en los valores en doce meses, tras Bogotá (que cerró en la posición 81, con un incremento de 8,7%).

Más atrás se ubicaron Ciudad de México (7,4%), Sao Paulo (4,1%) y Río de Janeiro (2,2%).

Lima fue una de las 10 ciudades analizadas que cerró el año pasado con una baja en los precios de las viviendas, con un descenso de 3%.

Lo que viene

En sus anteriores informes, Knight Frank dijo que los precios de las viviendas subieron por los estímulos de los gobiernos, los ahorros acumulados durante los cierres por la pandemia, una reevaluación de los estilos de vida inducida por el Covid-19, así como también por las bajas tasas de interés.

"Lo que suceda a continuación depende de la velocidad a la que las tasas de interés comiencen a subir, el impacto de Omicron y la rigidez de una mayor inflación, que podría reducir los ingresos disponibles y conducir a un sentimiento más débil del comprador", dijo la consultora en su estudio del tercer trimestre del año pasado.

Ahora, en su análisis del cierre de año 2021, la empresa lanzó: “La pregunta que se hacen todos los expertos es, cuánto tiempo continuarán las subidas al ritmo actual”.

Destacó que importantes mercados como Estados Unidos y Canadá han vivido un auge de las operaciones de compraventa, ante la mayor capacidad de ahorro de las familias, pero también ha ido asociado a un aumento de los precios de las casas.

Se puso el ejemplo de Phoenix, que experimentó el mayor aumento de precios en apenas un año. La vivienda promedio en la capital de Arizona era de US$ 298 mil en 2020. A finales de 2021, los valores habían crecido un 32,5 %, casi US$ 97 mil más, hasta dejar un nuevo precio de US$ 394.850.

“Los tipos de interés están comenzando a subir en Nueva Zelanda, Reino Unido o EEUU. La confianza de los consumidores se está debilitando debido a la crisis geopolítica en Ucrania y los ingresos no están aumentando en línea con la inflación. El cambio de un mercado de vendedores a uno con más oportunidades para los compradores puede estar más cerca de lo que pensábamos a principios de año", destacó Knight Frank en su último reporte.

Y luego señaló: “Incluso, si las tasas alcanzan el 4% en los EEUU y el Reino Unido, la cifra a la que Capital Economics pronostica que los precios de la vivienda comiencen a caer, es poco probable que detenga el renacimiento urbano en seco”.