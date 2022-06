Los problemas de liquidez de las criptomonedas se están extendiendo a través de las plataformas

Una venta masiva de activos digitales y el colapso de los tokens de alto perfil TerraUSD y Luna han causado un efecto dominó en la industria de las criptomonedas.

Una ola de liquidaciones disparó el temor a los riesgos de contagio. Los principales prestamistas Celsius Network y Babel Finance han congelado los retiros, y Three Arrows Capital, un importante fondo de cobertura de criptomonedas, enfrenta problemas de liquidez que inquietaron a los inversores.

El valor de mercado total de las criptomonedas, que superó los US$3 billones en noviembre, se redujo a US$ 991 mil millones, según datos de CoinGecko.

A continuación se muestran los últimos desarrollos de las consecuencias de las criptomonedas.

La startup de DeFi, Kyber, revela su exposición a la tesorería

El director de Kyber Network, una plataforma de comercio descentralizada, dijo que la compañía tenía "una pequeña parte" del Tesoro expuesta al problemático fondo de cobertura de criptomonedas Three Arrows Capital, y no había recibido una respuesta sobre los tokens retenidos con el fondo.

“Hemos intentado hablar con ellos, pero hasta ahora no hemos recibido respuestas. Estamos tomando acciones legales”, dijo Loi Luu, directora ejecutiva de Kyber, en Twitter. Kyber dijo que puede mantener su desarrollo durante muchos años. Luu no respondió de inmediato el viernes cuando se le preguntó si se había presentado una demanda.

El bufete de abogados de Three Arrows, Solitaire LLP, no respondió a una solicitud de comentarios.

La firma de rendimiento criptográfico CoinFlex pausa los retiros

El intercambio de futuros físicos criptográficos CoinFlex dijo que detuvo todos los retiros en su plataforma, citando "condiciones de mercado extremas" la semana pasada y "incertidumbre continua que involucra a una contraparte", sin revelar el nombre. La firma dijo que la contraparte no es Three Arrows Capital ni ninguna firma de préstamos.

Fundado en 2019, CoinFlex es un intercambio de cifrado más pequeño que se centra en el comercio de derivados. CoinGecko muestra que actualmente admite 34 pares criptográficos para derivados. Los inversores del intercambio incluyen a Roger Ver, uno de los defensores más vocales de Bitcoin Cash.

CoinFlex proporcionó un tiempo estimado para los retiros del 30 de junio. Un representante de la compañía dijo en un correo electrónico a Bloomberg que está "trabajando para encontrar una solución para resolver la situación y reanudar los retiros" y se comunicará con los clientes, contrapartes y socios de manera transparente. . El sitio web de CoinFlex dijo que su próxima actualización será el 27 de junio.

Voyager Digital establece límites en los retiros

El corretaje e intercambio de criptomonedas Voyager Digital Ltd. está limitando los retiros de clientes de su plataforma a US$ 10.000 y a 20 transacciones durante un período de 24 horas.

La firma con sede en Nueva York, que obtuvo líneas de crédito por US$ 485 millones la semana pasada de Alameda Research para reforzar la protección de los activos de los clientes, anunció los límites en su sitio web. Esta semana, reveló la exposición de alrededor de US$ 660 millones en préstamos al problemático fondo de cobertura de criptomonedas Three Arrows Capital, lo que hizo que las acciones se desplomaran mientras los analistas planteaban la posibilidad de un mayor daño.

Las acciones de Voyager que cotizan en Toronto se han desplomado un 95% este año.

Criptoprestamista Nexo recurre a Citigroup para fusiones y adquisiciones

Nexo, un criptoprestamista que se ha posicionado como inmune a las tormentas que sacuden las finanzas descentralizadas, dijo que había contratado a Citigroup Inc. para asesorar sobre posibles adquisiciones.

El prestamista dijo que estaba buscando el "mejor asesoramiento en su clase" del banco, incluso sobre "acuerdos de reestructuración de liquidez", según una publicación de blog fechada el 22 de junio.

Nexo ha realizado una oferta no solicitada para adquirir activos de su competidor Celsius, que ha congelado los retiros de los inversores. La oferta "no llegó a buen término", dijo un portavoz de Nexo en un correo electrónico. Citigroup se negó a comentar.