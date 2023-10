Aseguradora Southbridge intensifica su presencia en el negocio de salud con nuevo seguro oncológico

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Si bien su foco siempre ha estado puesto en seguros generales y su exposición al negocio de salud era inicipiente a través de seguros de accidentes, ahora la compañía Southbridge está intensificando su participación en el negocio de seguros oncológicos.

La CEO de la firma en Chile, Fabiana de Nicoló, comentó con DF los alcances de la nueva póliza oncológica que selló con UC Christus, en un contexto donde la salud ha estado marcada por la discusión de las isapres y listas de espera en Fonasa.

Según la ejecutiva, los nuevos proyectos de la aseguradora son su puerta de entrada para este negocio y su objetivo es llegar a una cartera de clientes que tienen menor acceso a este tipo de servicios.

Se trata de un seguro sin carencia, explicó De Nicoló, que cubre todo tipo de cáncer para el grupo familiar completo, con una tarifa única y sin límite de cargas. Además, incrementaron la edad de permanencia en hasta 115 años y la de ingreso a 79 años.

El seguro está orientado tanto a quienes cuentan con un plan de isapre como a aquellos que son de Fonasa.

“Con este tipo de seguros buscamos democratizar el acceso a productos y servicios que antes parecían inalcanzables para algunos sectores sociales, foco clave dentro de la estrategia actual”, sostuvo la ejecutiva.

De Nicoló adelantó que si bien este primer paso está desarrollado con UC Christus, no descartan desarrollar seguros con otras clínicas en el futuro.

Pero además, anticipó otras ideas que están desarrollando en el área de la salud. “Estamos viendo una alianza con una aseguradora internacional para que la gente pueda tener una segunda opinión médica o también tratamientos en el exterior. Eso también puede ser un nicho”, dijo.

Los efectos del estallido social sobre el sector

Este año ha sido complejo para la industria aseguradora, no solo por el menor dinamismo de la economía que impacta sobre las primas del sector, sino que además, por los efectos que tuvieron las inundaciones en la industria.

De Nicoló manifestó que las compañías todavía se están reponiendo de las pérdidas del 2019 producto del estallido social, las que recordó estuvieron cifradas en US$ 1.500 millones.

“El mercado cambió muchísimo en la forma de la tarificación. Lo que notamos a nivel mundial es que hay mucha escasez de capacidad. Los reaseguradores están muy reticentes a colocar capacidad en Chile y la que colocan es cara”, explicó.

Concretamente, indicó que “todas las renovaciones vienen todas con incrementos de precios de un 20% o un 25%, lo que nunca habíamos visto en (la línea) property”.

Respecto a las perspectivas para el próximo año, apuntó a que “va a depender, obviamente del plebiscito, la economía, cómo el Gobierno ayuda también a reactivar la economía, que este año prácticamente no ha crecido a nada en Chile”.

No obstante, está optimista respecto al potencial que tiene el negocio asegurador. “Tenemos proyecciones de crecimiento. Nuestra estrategia es lanzar estos productos en nichos que hoy no están atendidos, porque si no, siempre nos seguimos peleando todos por lo mismo”, concluyó.