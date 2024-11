Banco Santander Chile nombra a Patricia Pérez como nueva gerenta de Finanzas

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Este martes, Banco Santander Chile anunció el nombramiento de Patricia Pérez como su nueva Chief Financial Officer (CFO) o gerenta de Finanzas, en reemplazo de Emiliano Muratore, quien anunció en octubre su salida del banco, para asumir en marzo como CFO de Itaú Chile.

Pérez se convirtió en la primera mujer en ocupar este cargo en Santander Chile. La nueva gerenta de Finanzas es ingeniera en Información y Control de Gestión de la Universidad de Chile y magíster en Dirección Financiera de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Según señaló el banco en un comunicado, la ejecutiva se ha desempeñado en diferentes roles en sus 18 años dentro del grupo español, comenzando su carrera en Operaciones y Control de Gestión para, posteriormente, unirse a la Vicepresidencia Ejecutiva Financiera, donde permaneció los últimos 14 años, lo que le permitió tener un sólido conocimiento en materia de gestión financiera y capital.

Añadió que Pérez también ocupaba el cargo de head of Asset & Liability Management (ALM) de Banco Santander y ha participado en diferentes iniciativas de desarrollo, tanto locales como a nivel corporativo, entre ellos, fue integrante del SW50 Leadership Programme, impartido por London School of Economics and Political Science (LSE) e impulsado por el grupo español.