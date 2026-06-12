Caja Los Andes sale al mercado y levanta fondos por US$ 90 millones para repartir nuevos créditos sociales

Los nuevos bonos lograron una tasa de colocación promedio de 3,29%, lo que representa un spread de 89 puntos, y recibieron una sobredemanda de 2,2 veces.

La Caja Los Andes está en plan de expandir sus colocaciones sociales, por lo que este viernes recaudó una millonaria suma a través de nueva deuda en el mercado local.

La sociedad vendió bonos por UF 2 millones ($ 81.500 millones, o bien US$ 89,7 millones), de los cuales 70% se usará en expandir su cartera de créditos sociales, mientras que el porcentaje restante se usará para refinanciar pasivos, según un comentario escrito a DF.

"Estamos enfocados en seguir creciendo en beneficios sociales, llegar a más personas y ampliar el acceso al crédito social. Esto nos permite generar excedentes, y una parte importante de ellos se reinvierte para aumentar la cantidad de beneficios que entregamos", dijo Caja Los Andes.

Los bonos lograron una tasa de colocación promedio de 3,29%, lo que representa un spread de 89 puntos base, similar al de su última venta de títulos indexados a la inflación, y recibieron una sobredemanda de 2,2 veces. El capital se devolverá al vencimiento, en 2031 (vale decir, es tipo bullet), aunque tiene una opción de prepago en 2027.