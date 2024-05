Masola descarta que Scotiabank sea “coñete”: “Tenemos un deber fiduciario con los accionistas y los depositantes”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Diego Masola, gerente general de Scotiabank Chile, aseguró que desde su llegada al banco, en junio de 2021, su principal preocupación fue “dejar de jugar solamente el partido de las colocaciones y de la participación de mercado”, buscando una mayor cercanía con los clientes.

Para ello, uno de los principales objetivos que estableció el ejecutivo argentino fue aumentar la eficiencia y la productividad del banco impulsando la digitalización de la banca de personas de Scotiabank.

De acuerdo con Masola, actualmente unos 600 mil clientes operan a través de la banca digital. Y agregó: “El 93,5% de las transacciones del banco hoy son digitales y solo el 6,5% se hacen en sucursales”.

En cuanto a la rentabilidad, el ejecutivo indicó que en el primer trimestre de 2024 subió un 58% respecto de igual fecha en 2023, mientras que la industria se elevó 11% promedio en este ítem.

- Hace un par de semanas el Presidente Boric calificó a la banca como “coñetes” por no entregar mayores préstamos a la industria inmobiliaria y construcción. ¿Qué le parecieron estas afirmaciones?

- El rol de la banca es fiduciario. Tenemos el deber de proteger a los accionistas y a los depositantes. ¿Quién garantiza esto? Los reguladores, que marcan los parámetros que debemos cumplir.

En Chile tuvimos un efecto post pandemia que fue la subida de tasas de interés y eso tiene un costo que afecta a todas las industrias. Todo esto tuvo un efecto en el balance de las empresas que debemos tener en cuenta cuando hacemos el análisis de riesgo.

Nuestro banco tiene políticas de riesgo que no cambian con el tiempo, porque son políticas que cruzan los ciclos económicos. Entonces, hay que acompañar a los clientes, priorizar la relación con ellos, poner el hombro cuando se pueda, protegiendo la relación a largo plazo, pero cumpliendo el deber fiduciario y el regulatorio.

- En cuanto a Scotiabank Chile, ¿cuáles son los planes para 2024 y cuál es el plan de inversión?

- En general, invertimos entre US$ 50 millones y US$ 75 millones por año. En banca retail lo principal es poder administrar la relación con los clientes de forma de ofrecerle todos los servicios del banco y no solamente el crédito hipotecario, como era en el pasado.

Esto lo hemos impulsado principalmente a través de la banca digital. Hace tres años, teníamos 400 mil cuentas corrientes y hoy contamos con 1,2 millones de cuentas corrientes.

- ¿Y en la banca de empresas, cuáles son los planes?

- En PYME siempre estuvimos por debajo de nuestro específico, con un market share de 7%, pero en 2023 crecimos casi 18 mil clientes, y estamos abriendo entre 2.000 y 2.500 cuentas corrientes de PYME al mes, renovamos la App y en junio lanzaremos la nueva web modular.

En Wealth Management, un área que lanzamos hace dos años, ya tenemos 700 clientes, en el último año crecimos 40% y queremos llegar a 1.000 clientes en 2024.

En la banca corporativa, seguimos en el top 3 en bonos, somos el número uno en emisiones soberanos para el Gobierno, y en emisiones y préstamos verdes estamos en el primer lugar.