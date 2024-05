Francisco Lyon, socio principal de Kpmg Chile: “Se deben revisar las políticas públicas para aumentar la base de contribuyentes”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Una mirada aguda sobre el pacto fiscal que se discute en el Congreso tiene el socio principal de KPMG Chile, Francisco Lyon, quien sostiene que lo que deben hacer el Ejecutivo y el Parlamento es “revisar las políticas públicas para aumentar la base de contribuyentes, sin perder de vista el crecimiento como motor de desarrollo”.

En entrevista con DF, Lyon critica que el Gobierno insista en entregar “mensajes sobre brechas importantes de cumplimiento, lo que al menos en las grandes empresas no visualizamos. Lo anterior no quiere decir que, a nivel general, no haya brechas de incumplimiento que requieren de atención y, por cierto, de medidas, pero apuntar al gran empresariado como los responsables, resulta a lo menos injusto, cuando son precisamente los que mayor compromiso y preocupación muestran a este respecto”.

“Un punto central son los mensajes que se dan, donde pareciera que todo se soluciona con mayores atribuciones para el SII y mayores impuestos, en momentos en que la urgencia es poner foco en políticas públicas que den certezas de largo plazo”, dijo Lyon.

- ¿Cómo observa la discusión en materia de progresividad?

- Se insiste en entender en materia de progresividad, que un porcentaje muy minoritario de los contribuyentes deba soportar aún mayores impuestos, cuando la data habla por sí sola. Según datos oficiales del Servicio de Impuestos Internos (SII), más del 80% del recaudo en materia de impuestos personales, lo aportan apenas un 4% de los contribuyentes, y tratándose de los impuestos corporativos, nuestra carga impositiva está por sobre la media de los países OCDE.

En impuestos a la renta, más que seguir presionando a que un grupo muy pequeño de contribuyentes aporte cada vez más, se deben revisar las políticas públicas para aumentar la base de contribuyentes, sin perder de vista el crecimiento como motor de desarrollo.

- ¿Qué ejemplos de políticas públicas deberían generarse para ampliar la base de contribuyentes?

- Por un lado, esta base puede crecer a medida que haya mayor crecimiento en el país, es decir, que un mayor número de empresas comiencen a contribuir.

Por otro lado, en otros países se han tomado medidas, como por ejemplo, generar una estructura impositiva que permita que un mayor porcentaje de contribuyentes aunque sea poco, en algo contribuyan, porque además, se va generando un sentido mayor de pertenencia.

“El sistema es un collage”

- ¿Qué le pareció lo que se aprobó en la Cámara respecto al proyecto de cumplimiento tributario? ¿Hay algún tema que le preocupe o que destacaría?

- Aquí hay que distinguir, pues dentro de las materias abordadas hay diversas normas propuestas que son positivas, como aquellas sobre precios de transferencia y sus correlativos perfeccionamientos técnicos; mejores estándares de fiscalización y sanción a la informalidad y comercio ilegal, por ejemplo. Hay otras que requieren de perfeccionamiento o derechamente corrección en el Senado.

- ¿Cuáles?

- El punto central a mi juicio radica en los mensajes que se dan, donde pareciera que todo se soluciona con mayores atribuciones para el SII y mayores impuestos, en momentos en que la urgencia es poner foco en políticas públicas que den certezas de largo plazo a los inversionistas y empresas en general, incentivando la inversión y actividad local, en un marco de seguridad jurídica y adecuado ambiente de negocios.

En cuanto a los impuestos, el eje central ha sido mayor recaudación y dotar al SII de aún más atribuciones, en vez de proponer de manera efectiva una revisión profunda del esquema tributario.

Lamentablemente, nuestro sistema tributario sigue siendo un “collage”, lleno de parches, carente de simplicidad, equidad y armonía, y requiere de una profunda revisión.

- ¿Le acomoda la fórmula que acordó la Cámara para levantar el secreto bancario?

- Que se mantenga la intervención del órgano jurisdiccional se valora, con miras a la garantía mínima de resguardo de derechos fundamentales de los contribuyentes. De prosperar en el Senado, hay espacio para precisar más o de mejor manera el alcance de aquellas situaciones que facultan al SII a ir por sí sólo al juez tributario -sin concurrencia o conocimiento del contribuyente-, a solicitar dicho levantamiento.

Crecimiento de KMPG

- ¿Cuál es el balance de KPMG respecto del período de juntas de accionistas de 2024?

- Nos sentimos muy contentos, pues no solo hemos crecido más de un 10% en nuestros servicios de auditoría. Este año hemos incrementado nuestra cartera con importantes nuevos clientes como Salfacorp, ENAP, Unilever, Moller y Pérez-Cotapos, entre otros.

Asimismo, nos seguimos consolidando como la firma de auditoría con mayor presencia en la industria bancaria del país, auditando importantes bancos como Bci, Scotiabank y BancoEstado, y con presencia en empresas del IPSA en torno a 21%.

- ¿Hay nuevos socios en la firma?

- En el último año se incorporaron como socios Mauricio Correa y Patricio Guesalaga, ambos al área de Auditoría, y a nivel de firma, se sumaron 10 nuevos socios en los últimos tres años, en sus distintas líneas, con un total de 44 socios.