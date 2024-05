Jamie Dimon anuncia que dejará JPMorgan dentro de 5 años

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Jamie Dimon anunció el lunes a los inversores que la búsqueda de su eventual sucesor estaba en marcha. El veterano consejero delegado de JPMorgan Chase indicó que dejaría el cargo en un plazo de cinco años.

Dimon es uno de los ejecutivos más veteranos de Wall Street, y el asunto de su eventual sucesor es uno de los temas más frecuentes en el sector bancario estadounidense. También es un motivo de preocupación para los inversores, inquietos por la posibilidad de que al candidato a sustituirle le resulte difícil replicar su éxito.

Coincidiendo con el día del inversor de JPMorgan el lunes, se le preguntó a Dimon sobre el tema, a lo que respondió que la decisión sobre su sucesor correspondía al consejo de administración del banco, que él preside. Aun así, puntualizó que "en realidad hay algunos potenciales consejeros delegados muy brillantes aquí".

"Tengo la misma energía que siempre he tenido y eso es importante. Creo que cuando no pueda darlo todo, debería dejarlo", explicó. "¿Si me quedaré de presidente un tiempo? Ya veremos. Estamos en camino, estamos moviendo gente", añadió Dimon, que está al frente del banco desde 2006.

El ejecutivo de 68 años indicó que los plazos para su salida como presidente ejecutivo eran inferiores a los cinco años a los que se ha referido en el pasado. "Como pueden suponer, el calendario ya no es de cinco años", puntualizó.

En enero, Dimon cambió su equipo directivo y situó a tres ejecutivos —Jennifer Piepszak, Marianne Lake y Troy Rohrbaugh — como principales candidatos a sustituirle algún día.

En 2021, el consejo de administración de JPMorgan concedió a Dimon un bonus de retención que lo vincularía al banco al menos hasta mediados de 2026.

Los clientes de trading de JPMorgan compran materias primas gracias al desarrollo de la IA

Los planes del banco

En el evento para inversores, los accionistas preguntaron a Dimon sobre los planes del banco para su exceso de capital, que, según afirmó, se acercaba a los US$ 40 mil millones y estaba muy por encima de los mínimos regulatorios.

Dimon descartó cualquier idea de que pudiera utilizarlo para aumentar sustancialmente el ritmo de recompra de acciones.

"No vamos a recomprar muchas acciones a estos precios. Van a quedarse ahí hasta que podamos desplegarlas con muy buenos rendimientos", añadió.

La acción de JPMorgan cerró el lunes con una caída del 4,5%, que los analistas de investigación de Baird atribuyeron a "la falta de interés por recomprar acciones a los precios actuales y a un plazo más corto para la transición del CEO".

JPMorgan revisó al alza su previsión de cuánto espera ganar este año con su negocio de préstamos a unos US$ 91 mil millone, frente a los US$ 89 mil millones anteriores, ya que se beneficia de la probabilidad de que la Reserva Federal mantenga los tipos de interés más altos durante más tiempo.