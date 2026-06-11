La banca repunta en mayo: Santander lidera utilidades en un mes de recuperación para el sector
Scotiabank logró la mayor variación interanual. El banco de capitales canadienses elevó sus utilidades en cerca de 40%, al alcanzar $ 221.063 millones durante mayo, versus los $ 158.248 millones contabilizados en el mismo período de 2025.
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Una sólida recuperación en los resultados de la banca marcó el cierre de mayo, un mes donde la inflación volvió a posicionarse como un factor relevante para la industria.
Durante el quinto mes del año, y de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el IPC avanzó 0,2%, acumulando una variación de 2,8% en lo que va de 2026.
En este escenario, y con la excepción de Itaú, todas las entidades de la plaza local registraron alzas en sus utilidades.
Banco Santander lideró el ranking de ganancias al cierre de mayo, tras alcanzar ganancias por $ 557.020 millones, cifra que representó un incremento de 18% respecto de los $ 470.200 millones obtenidos en igual período de 2025.
La segunda posición fue para Bci. La entidad anotó un avance de 21% en sus resultados, al totalizar utilidades por $ 539.235 millones, frente a los $ 445.472 millones reportados durante el ejercicio anterior.
Muy cerca se ubicó Banco de Chile, que obtuvo ganancias por $ 538.653 millones. La cifra equivale a un alza de 0,21% en comparación con los $ 537.546 millones registrados en mayo del año pasado.
Por su parte, Scotiabank fue la entidad que exhibió la mayor expansión interanual. El banco de capitales canadienses elevó sus utilidades en cerca de 40%, al alcanzar $ 221.063 millones durante mayo, versus los $ 158.248 millones contabilizados en el mismo período de 2025.
En contraste, Banco Itaú fue la única institución que mostró un retroceso en sus resultados respecto del año anterior. A mayo de 2026, la entidad registró utilidades por $ 124.892 millones, lo que supone una caída de 28% frente a los $ 175.669 millones obtenidos en igual mes de 2025.
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