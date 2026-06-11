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La banca repunta en mayo: Santander lidera utilidades en un mes de recuperación para el sector

Scotiabank logró la mayor variación interanual. El banco de capitales canadienses elevó sus utilidades en cerca de 40%, al alcanzar $ 221.063 millones durante mayo, versus los $ 158.248 millones contabilizados en el mismo período de 2025.

Por: Sofía Fuentes

Publicado: Jueves 11 de junio de 2026 a las 12:27 hrs.

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<p>La banca repunta en mayo: Santander lidera utilidades en un mes de recuperación para el sector</p>

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