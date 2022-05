Se cae el nombramiento de Jeannette von Wolfersdorff en Consejo Directivo de BancoEstado y Hacienda busca reemplazante

A casi un mes que el Ministerio de Hacienda informó los nombres que el Presidente Gabriel Boric designó para el equipo para el Comité Ejecutivo de BancoEstado y su Consejo Directivo -equivalente al directorio de una compañía- hubo un traspié: la nominación de Jeannette von Wolfersdorff no se pudo concretar de acuerdo a lo confirmado por altos ejecutivos de la compañía estatal y del gobierno.

Las mismas fuentes explicaron que la razón por la cual von Wolfersdorff no puede asumir en el directorio de la compañía estatal se debe a las restricciones que establece la Ley General de Bancos para que una persona asuma el puesto de director acorde a la exposición crediticia.

El artículo 84 de la Ley de Bancos impide que los directores de bancos tengan una relación crediticia con la compañía, salvo que sea regularizada. Eso se extiende a los cónyuges.

El marco legal de la industria bancaria que se reformó en 2019, establece que en ningún caso una empresa bancaria podrá conceder, directa o indirectamente, créditos a un director.

Esta restricción también se aplica préstamos al cónyuge o a su conviviente civil ni a los hijos menores bajo patria potestad de tales personas, ni a las sociedades en que cualquiera de ellas forme parte o tenga participación.

Para la aplicación de este precepto, la Comisión para el Mercado Financiero quedó con la facultad de establecer mediante normas para su aplicación. El regulador determinó que esta limitación se aplica de manera retroactiva.

Se añade que la Ley menciona que las personas que entren a desempeñarse en un banco no podrán asumir sus funciones mientras no ajusten su situación crediticia con la empresa.

Según confirmaron varias personas al tanto de la situación, la ingeniera comercial no tiene una relación crediticia con BancoEstado, pero sí su esposo, el empresario Christoph Schiess, a través de una sociedad donde tenía una participación minoritaria.

Esta situación impidió a Von Wolfersdorff asumir como directora. De hecho, en la página del gobierno corporativo de BancoEstado no aparece dentro de la composición.

Von Wolfersdorff señalo en su LinkedIn que "entre las cosas que uno va impulsando, algunas resultan y otras no tanto. En especial por ser extranjera, solo me quedo con gran agradecimiento frente al ministro Mario Marcel, por su confianza y entusiasmo de considerarme para el BancoEstado. Espero contribuir a transparencia, innovación y sostenibilidad desde otras instancias. ¡No hay mal que por bien no venga!".

Debido a ello, en el Ministerio de Hacienda han vuelto a la búsqueda de su reemplazo que podría concretarse en los próximos días, algo de lo que también estaría trabajando el Sistema de Empresas (SEP), que es el organismo técnico del gobierno de encargado de las empresas estatales. Consultado Teatinos 120 sobre la nueva designación, declinó hacer comentarios.

El Consejo Directivo de BancoEstado es presidido por Jessica López, que es la primera mujer en asumir dicho puesto en la compañía estatal y en presidir un banco en la industria financiera chilena.

Como directores también están Pablo Zamora, Enrique Román, Tamara Agnic y Edith Signe (directora laboral).

La trayectoria

Von Wolfersdorff ha resaltado por su permanente contribución al fortalecimiento de la institucionalidad del sector público. Fue cofundadora en 2015 del Observatorio del Gasto Fiscal, en el cual aún permanece como directora.

Participó en la Comisión Asesora Ministerial para asesorar a Teatinos 120 en el diseño e implementación de una agenda de modernización del sistema presupuestario y ha formado parte de otros consejos asesores como el de Modernización del Estado, el de Sociedad Civil en ChileCompra y del Gasto Público.

Cuando fue directora de Chile Transparente entre 2013 y 2015 promovió la creación del Índice de Transparencia en Partidos Políticos, para incentivar a esas organizaciones a transparentar información relevante.

Este último año lo ha dedicado a la investigación y redacción de un libro sobre el Capitalismo. En el sector privado fue la primera directora de la Bolsa de Comercio de Santiago donde formó y presidió el Comité de Gobierno Corporativo y Sostenibilidad.

Máximas autoridades en el Sernac y la Unidad

de Análisis Financiero siguen pendientes

Ambos nombramientos se encuentran en el sistema de Alta Dirección Pública (ADP).