Futuros de acciones en Wall Street caen tras resultados de tecnológicas y todos los ojos se vuelcan ahora a la Fed

Los futuros de acciones estadounidenses bajaban el miércoles, después de que las ganancias de los gigantes tecnológicos no cumplieran con las altas expectativas de Wall Street y mientras los inversionistas se preparaban para la primera decisión del año sobre tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

Los contratos del Nasdaq 100 cayeron un 1,27%, mientras que los del S&P 500 retrocedían un 0,53%. Microsoft Corp., Alphabet Inc. y Advanced Micro Devices Inc. cayeron en las operaciones previas a la comercialización después de que sus actualizaciones no lograron igualar el reciente revuelo en torno a las megacapitalizaciones tecnológicas y la inteligencia artificial. Paramount Global se disparó un 21% después de que Bloomberg informara que el magnate de los medios Byron Allen hizo una oferta de 14.300 millones de dólares por la empresa de medios y entretenimiento.

También es un día ajetreado de ganancias en Europa: Novo Nordisk A/S se convirtió en la segunda empresa europea en alcanzar un valor de mercado de US$ 500 mil millones después de decir que las ventas y las ganancias volverán a aumentar este año gracias a su exitosa vacuna contra la obesidad Wegovy. Las acciones de Hennes & Mauritz AB se desplomaron un 10% después de que el minorista no cumpliera con las estimaciones de ganancias y su director ejecutivo dimitiera. El índice Euro Stoxx 50 bajaba 0,5% y el DAX alemán descendía 0,24%.

La atención se centra más tarde en la Reserva Federal, con el Comité Federal de Mercado Abierto dispuesto a mantener las tasas en un rango de 5,25% a 5,5%, un máximo de 22 años alcanzado por primera vez en julio. La decisión sobre la tasa y la declaración adjunta se publicarán a las 4 p.m. hora de Chile, y el presidente Jerome Powell ofreció una conferencia de prensa 30 minutos después.

Los operadores ven una probabilidad de aproximadamente el 40% de que el banco central baje las tasas por primera vez en marzo, pero la mayoría de los funcionarios de la Fed han dicho que es demasiado pronto para especular sobre tal giro. Si bien Powell puede decir que las recientes caídas de la inflación son alentadoras, aún puede mostrar poca urgencia para aliviarla, dada la resiliencia del mercado laboral y el crecimiento de la economía.

En Asia, el Nikkei japonés terminó con un alza de 0,61% y el Hang Seng bajó 1,39%.