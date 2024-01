Alphabet: pese a sólidos resultados, su negocio principal de publicidad en búsquedas preocupa a los inversionistas

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Alphabet, la matriz de Google, no logró cumplir las estimaciones de los analistas para su negocio principal de publicidad en búsquedas, eclipsando un final de año que de otro modo habría sido sólido.

Las ventas, excluyendo los pagos a socios, fueron de US$ 72.320 millones en los tres meses finalizados el 31 de diciembre, informó la compañía este martes en un comunicado. Esto fue mejor que los US$ 71 mil millones proyectados por los analistas, según datos compilados por Bloomberg. La utilidad neta, en tanto, ascendió a US$ 1,64 por acción, en comparación con la estimación de Wall Street de US$ 1,59 por acción.

Sin embargo, los ingresos en el negocio principal de búsqueda de Alphabet, que se alimenta de publicidad, fueron de US$ 48.020 millones, por debajo de las proyecciones de los analistas de US$ 48.150 millones. Las acciones cayeron 4,3% en las operaciones extendidas.

La carrera por la IA

Los decepcionantes resultados llegan en un momento de mayor incertidumbre para el motor de búsqueda de Google, que ha dominado el Internet global durante años y es objeto de un importante caso judicial antimonopolio. Su posición de liderazgo se ve amenazada por una nueva competencia a medida que el auge de la Inteligencia Artificial (IA) generativa ha permitido a empresas como Microsoft y OpenAI ofrecer programas que responden a las preguntas de los usuarios de una manera más conversacional, como el popular chatbot ChatGPT.

Google se ha apresurado a integrar la tecnología en sus propios productos, y el mes pasado lanzó su modelo de lenguaje más poderoso, Gemini. Pero Alphabet se ha visto presionada por los temores de que haya tardado demasiado en capitalizar el cambio en el mercado, a la vez que trata de alcanzar a Microsoft en la carrera por la IA.

Mientras el CEO de Alphabet, Sundar Pichai, invierte recursos en la IA y otras grandes prioridades, los ejecutivos han examinado las operaciones para identificar lugares donde puedan hacer recortes presupuestarios. A principios de este año, la compañía eliminó a cientos de empleados en áreas que incluyen hardware, ingeniería y el laboratorio X de tecnologías futuristas. Es posible que se produzcan más rondas de despidos este año, dijo Pichai.

Wall Street tenía grandes expectativas para los esfuerzos de Alphabet en IA, lo que hizo que las acciones subieran casi 60% en los últimos 12 meses, valorando la compañía en casi US$ 2 billones (millones de millones). Pero ahora los inversionistas están buscando hacerse una idea de cuándo la tecnología realmente comenzará a generar utilidades e ingresos para la firma.