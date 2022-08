Fanáticos de las criptomonedas se preparan para lo que podría ser otro septiembre difícil

Después de meses difíciles, a los fanáticos de las criptomonedas también les espera un septiembre implacable, ya que históricamente el noveno mes del año ha sido uno de los peores para la criptomoneda más grande, cayendo cada septiembre desde 2017.

Bitcoin ha promediado una caída de 8,5% este mes durante los últimos cinco años, según Bespoke Investment Group. Ether, el segundo token más grande, también ha tendido a sufrir: solo ha subido una cuarta parte del tiempo y ha promediado una disminución porcentual de dos dígitos.

“Septiembre probablemente será otro mes bastante volátil”, dijo en una entrevista Shawn Cruz, jefe de operaciones de TD Ameritrade. Las criptomonedas han estado entrecortadas todo el año, ya que la Reserva Federal y otros bancos centrales elevan las tasas de interés para combatir la inflación histórica. El bitcoin ha bajado aproximadamente 60% este año y algunos otros tokens han perdido aún más.

Los activos digitales también se han movido de manera similar a las acciones estadounidenses durante todo el año, y las correlaciones entre los dos se mantienen fuertes. Septiembre tiende a ser un mes difícil también para las acciones y este año no podría ser diferente, ya que los comerciantes e inversores esperan la reunión de política monetaria de la Reserva Federal ese mes.

Otras expectativas

Por su parte, el ether ha estado repuntando en las últimas semanas antes de una actualización muy esperada en la que Ethereum está configurada para facilitar el cambio del sistema actual de uso de mineros a uno más eficiente en energía que usa monedas apostadas. Eso significa que el factor de estacionalidad podría no ser tan fuerte este año.

“Es importante tener en cuenta el septiembre pasado y el anterior al pensar en lo que está pasando aquí”, dijo en una entrevista Leah Wald, directora ejecutiva de la administradora de fondos de activos digitales Valkyrie Investments. "Pero también creo que cada entorno de mercado debe considerarse individualmente, especialmente según su estilo de negociación y horizonte temporal".

En medio del repunte de Ether, el dominio del mercado de Bitcoin se ha desvanecido. En agosto, los activos bajo administración de bitcoin cayeron más del 7% a US$ 17 mil millones y su participación de mercado cayó a aproximadamente el 68% del total de activos bajo administración, frente al 77% en julio, según un informe de CryptoCompare.

Mientras tanto, Grayscale Bitcoin Trust de US$ 12,800 millones perdió su posición como el producto fiduciario más negociado, con un volumen diario promedio para el fondo de alrededor de US$ 42 millones frente al producto Grayscale Ether, que registró un volumen diario promedio de US$ 49 millones, dijo el investigador.