De comerciante de chicles y bebidas a multimillonario: los multifacéticos 92 años de Warren Buffett

Inversionista, empresario, filántropo e incluso gurú, son algunos de los títulos que ha recibido durante su carrera Warren Edward Buffett y que lo han posicionado como una de las figuras más reconocidas de Wall Street.

Este martes, el quinto multimillonario más rico del mundo (cuenta con un patrimonio de US$ 118 mil millones) cumplió 92 años.

En lo que va de año, la acción de Berkshire Hathaway ha descendido un 4,65% y ha registrado una capitalización de mercado superior a US$ 629.154 millones.

Nacido el 30 de agosto de 1930 en la ciudad de Omaha, Nebraska, Buffett creció en una familia de cinco integrantes. En su etapa escolar, uno de sus primeros pasos empresariales los dio en las calles como repartidor de chicles, bebidas y periódicos. Sin embargo, su fascinación siempre estuvo en el mercado bursátil.

A los 11 años, Buffett compró sus primeras acciones de la compañía Cities Service Preferred. En esa ocasión adquirió seis títulos a US$ 38 cada uno, y debido a que la cotización bajó a US$ 27 decidió venderlas al poco tiempo después a US$ 40.

Para él, fue uno de sus mayores errores y lecciones sobre la inversión, ya que posteriormente, las acciones de la compañía se dispararon a US$ 200. Así nació su lema: “La paciencia es una virtud”.

Tras graduarse de la Universidad de Nebraska, Buffett estudió economía en la Escuela de Negocios de Columbia, donde recibió enseñanzas de Benjamín Graham, el padre de la inversión value. En este periodo, creó un lazo que posteriormente lo llevaría a trabajar con él durante seis años analizando informes de la bolsa de valores.

En 1956 el aprendiz tomó un camino propio: creó una sociedad limitada en Omaha, llamada Buffett Associates, con el apoyo financiero de familiares y amigos, que lo llevaría a sumar un patrimonio sobre US$ 100 mil.

Nueve años después, en medio de su gran éxito, invirtió todas sus fichas en Berkshire Hathaway, que en sus inicios operaba como una compañía de fabricación textil y que hoy es una de las empresas de inversión más importantes del mundo.

Principales apuestas

En su apogeo profesional, Buffett ideó distintas formas de inversión que serían consideradas posteriormente como predicciones para obtener buenos resultados. Sus aciertos y cartas a los accionistas lo llevarían a ser conocido como el “Oráculo de Omaha”.

Desde sus inicios, el empresario se mantuvo al margen de productos de inversión complejos y volátiles como las grandes tecnológicas. Una decisión que posteriormente lo salvó del impacto de la burbuja de las punto com, que llevaría a la quiebra a un número importante de empresas.

Sus apuestas van por la adquisición de empresas con valor que con el tiempo puedan entregar buenos retornos. Una de ellas, y que ha descrito como “el negocio de sus sueños”, fue el fabricante de dulces, See’s Candies, que adquirió en 1972 por US$ 25 millones. Por el contrario, entre sus mayores errores -reconocidos por el “gurú”- destacan las inversiones en la británica de distribución, Tesco; el negocio de calzado, Dexter Shoe; y la compañía de seguros, General Reinsurance con las que llegó a perder más de US$ 100 mil millones en un período de 20 años.

Este año, la cartera de inversiones de Berkshire Hathaway está compuesta en 48% por acciones de Apple, 13,6% en Bank of America y 7,5% en American Express. En tanto, el 30,9% restante se reparte entre compañías como Coca-Cola, Kraft Heinz, Moody’s, bancos de inversión, entre otras.

La acción de Berkshire Hathaway baja4,65% en 2022 con una capitalización de mercado superior a US$ 629.154 millones. Actualmente, Buffett continúa siendo el presidente de la firma y el año pasado incluyó a su hija Susan en el directorio.