Dólar opera a la baja antes del mediodía tras perder los $ 920 por dato de inflación clave en EEUU y repunte del cobre

El tipo de cambio venía de subir por seis sesiones consecutivas, pero esta vez los precios del metal recuperaban 1,9% y un indicador del dólar global parecía haber encontrado un techo. Las tasas cortas de EEUU se relajaban tras los nuevos indicadores de precios.

El dólar se tomaba un respiro este jueves, viendo que un dato de inflación clave en Estados Unidos no trajo sorpresas, el cobre encontró un punto de apoyo y los precios del petróleo han seguido normalizándose.

La divisa caía $ 3,5 hasta los $ 917 antes del mediodía en el mercado chileno, habiendo tocado un piso de $ 913 durante la mañana. El descenso estaría marcando un punto de inflexión, ya que el tipo de cambio viene de subir por sexta sesión consecutiva en los registros de Bloomberg.

Todo esto ocurría mientras el dollar index -un indicador del dólar global- retrocedía 0,2% a 101,4 puntos, en un descanso de su reciente escalada, y el cobre Comex buscaba dejar atrás cinco sesiones en rojo, con un repunte de 1,9% hasta los US$ 6,13 por libra.

¿Desinflación a la vista?

No sólo eso: las tasas sobernas de EEUU se relajaban 4,1 puntos base (pb) en el tramo a dos años, que es sensible a las expectativas de política monetaria. Y es que el "dato de inflación favorito de la Reserva Federal (Fed)" no se desviara de los pronósticos en el reporte de gasto en consumo personal de mayo.

En concreto, el índice de precios subyacente subió 0,3% mensual y 3,4% anual, tal como habían apuntado las estimaciones de consenso. Esto significa que la tasa de inflación sin volátiles fue la mayor desde octubre de 2023, en un mes que estuvo sacudido por la incertidumbre sobre la guerra en Medio Oriente.

Pero ahora, el crudo Brent se estabilizaba en US$ 73,8 por barril, prácticamente los mismos niveles del 27 de febrero, que fue el día antes del inicio del conflicto. EEUU e Irán firmaron un acuerdo de paz a mitad de mes, y desde ahí el tráfico por el estrecho de Ormuz se ha venido recuperando.

Así es como los nuevos datos inflacionarios trajeron alivio, aun cuando la tercera y última lectura del PIB del primer trimestre en EEUU sorprendió al alza, al revisarse a una variación de 2,1% trimestre a trimestre anualizado, versus el 1,6% de la segunda estimación oficial.

El mercado ha estado temeroso de que la Fed suba las tasas de interés, después de que su nuevo presidente, Kevin Warsh, se mostró determinado a recuperar la estabilidad de precios, y la mitad de los funcionarios se abrió a endurecer los créditos este mismo año.

Las noticias de esta mañana moderaron estas perspectivas. En todo caso, los operadores descuentan 30% de probabilidad de que la Fed anuncie un ajuste de 25 pb tan pronto como en julio, y tres cuartos de chance de que esta subida llegue más bien en septiembre.