Ataque en el estrecho de Ormuz detiene plan de evacuación para buques varados

La Organización Marítima Internacional (OMI) suspendió su plan de evacuación para los buques que permanecen varados en el estrecho de Ormuz luego de que una embarcación que había transitado por esa estratégica vía marítima fuera atacada este jueves.

La agencia de Naciones Unidas no identificó al buque ni a los responsables del ataque, en lo que constituye la más reciente prueba para el acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán destinado a reabrir el estrecho y extender por 60 días el alto el fuego entre ambas partes.

Más temprano el jueves, la poderosa Guardia Revolucionaria de Irán afirmó que la coordinación con su fuerza naval era "obligatoria" para las embarcaciones que transiten por el estrecho y advirtió a los buques que no utilizaran rutas no autorizadas.

"Determinadas autoridades han anunciado una nueva ruta para el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz sin informar ni coordinar con la República Islámica", señaló la fuerza en un comunicado, sin identificar a dichas autoridades. "Esta ruta es inaceptable y completamente peligrosa".

La OMI indicó que el buque atacado no había transitado por el estrecho como parte de su plan de evacuación.

"He sido informado de un ataque (...) en el golfo de Omán contra una embarcación que había pasado por el estrecho de Ormuz", dijo el secretario general de la OMI, Arsenio Dominguez.

"Siempre he reiterado que la seguridad de los marinos sigue siendo la máxima prioridad. Por ello, para garantizar un enfoque coordinado y la seguridad de la navegación, el plan de evacuación será suspendido hasta contar con mayor claridad".

La agencia UK Maritime Trade Operations informó que un buque de carga fue alcanzado por un "proyectil desconocido" cerca de la costa de Omán. No hubo víctimas, pero se recomendó a los navegantes transitar por la zona "con precaución".

Según dos personas familiarizadas con la situación, la embarcación es el portacontenedores Ever Lovely, de bandera de Singapur y propiedad de la naviera Evergreen. La compañía no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

En virtud del memorando de entendimiento firmado este mes entre Estados Unidos e Irán, la República Islámica se comprometió a reabrir gradualmente el estrecho mientras se retiran las minas durante los primeros 30 días de la extensión del alto el fuego.

La reapertura del estrecho es una prioridad para el Presidente Donald Trump, quien busca aliviar la crisis energética global provocada por la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel a fines de febrero.

La OMI informó el martes que, tras "conversaciones con todas las partes", había establecido un corredor seguro de evacuación bordeando la costa de Omán para los buques que llevaban más de 100 días atrapados en el golfo.

Sin embargo, al menos cuatro petroleros fueron obligados por Irán a regresar cuando intentaban salir del estrecho el jueves, mientras Teherán parecía desafiar la ruta de evacuación.

De acuerdo con datos de seguimiento marítimo, los Blue Star I, SG Pegasus, Azumasan y Omega Trader dieron media vuelta o modificaron su rumbo respecto de la ruta definida por la OMI. Analistas señalaron que es probable que los desvíos se hayan producido tras instrucciones de la Guardia Revolucionaria.

El tráfico por el estrecho continúa muy por debajo de los niveles previos al conflicto, de alrededor de 135 embarcaciones diarias. Durante el conflicto, Irán exigió que los buques navegaran junto a su costa, en el sector norte del estrecho.

Teherán ha intentado establecer su propio sistema de control del estrecho, señalando que las embarcaciones deben solicitar permisos a la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico, creada en mayo.

Durante la extensión de 60 días del alto el fuego, Teherán acordó no cobrar tarifas a las embarcaciones, aunque insistió en que tiene previsto hacerlo en el futuro.

Martin Kelly, jefe del área de asesoría de EOS Risk Group, señaló que es probable que la Guardia Revolucionaria esté "realmente molesta" con Omán por aparentemente alinearse con Estados Unidos al aceptar la ruta de la OMI por el sector sur del estrecho.

Omán, cuyas aguas territoriales atraviesan el estrecho, insiste en que está desempeñando un papel neutral. El país ha mantenido conversaciones con Irán sobre el futuro estatus de la vía marítima, incluyendo el eventual cobro de tarifas para el mantenimiento ambiental y los servicios de practicaje.

De las embarcaciones que salieron del golfo a través del estrecho el miércoles, 15 utilizaron la ruta iraní y 26 la omaní, según datos de la firma de inteligencia marítima Windward.

La agencia de inteligencia marítima Ambrey informó el jueves que un petrolero con bandera de Panamá fue "instruido a desviar su rumbo" mientras transitaba por el estrecho con destino a Pakistán.

La Guardia Revolucionaria ordenó a la embarcación desviarse hacia su ruta preferida "al norte de la isla de Larak" y detenerse allí para "esperar autorización", agregó Ambrey.

Según la agencia, que no identificó el nombre del buque, también se le advirtió que estaba al alcance de los misiles iraníes y que podía ser atacado. Tanto el SG Pegasus como el Omega Trader tienen bandera de Panamá.

Estas amenazas ponen de relieve las "frágiles condiciones" en el estrecho y "debilitarán la incipiente confianza entre los armadores y las aseguradoras marítimas respecto de la seguridad de la navegación", afirmó Michelle Wiese Bockmann, analista de Windward.

La Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico no respondió a una solicitud de comentarios sobre cuántos buques habían solicitado permisos a Irán.