Ataque en el estrecho de Ormuz detiene plan de evacuación para buques varados
La Organización Marítima Internacional anunció una pausa después de que un portacontenedores fuera alcanzado por un "proyectil desconocido".
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