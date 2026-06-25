Wall Street abre al alza tras sólidos resultados de Micron y dato de inflación clave que no trajo sorpresas al mercado

La inflación sin volátiles del reporte de gasto en consumo personal alcanzó máximos desde octubre de 2023, pero ahora el petróleo Brent ya rondaba los US$ 73 por barril, como lo hacía en la víspera de la guerra, a finales de febrero.

Las principales bolsas subían este jueves, ya que los inversionistas están motivados por los buenos resultados de Micron y datos inflacionarios de Estados Unidos que no trajeron sorpresas desagradables, mientras los precios de la energía siguen normalizándose.

A nivel local, el S&P IPSA operaba estable en 10.666,78 puntos, entre las alzas de acciones como Falabella (1,2%) y Banco de Chile (1%), y por el contrario, otra fuerte caída de SQM-B (-3,1%).

En Wall Street, el Nasdaq avanzaba 0,8%, y el S&P 500 con el Dow Jones ganaban 0,6%. Los resultados de Micron (17,2%) superaron las expectativas y aliviaron a los entusiastas de la Inteligencia Artificial (IA), cuyos modelos de vanguardia requieren de los chips de memoria proporcionados por la empresa, en un contexto de escasez.

Por el lado de Europa, el continental Euro Stoxx 50 crecía 1% y el FTSE 100 de Londres sumaba 0,9%. Al cierre de Asia, destacó el alza del japonés Nikkei (4,6%), que retomó los máximos históricos, seguido por el CSI 300 (1,6%) de China continental. Por el contrario, el hongkonés Hang Seng perdió 1,4%.

El rendimiento del Tesoro estadounidense a dos años -sensible a las expectativas de política monetaria- caía 3,7 puntos base, tras conocerse esta mañana en EEUU el reporte de gasto en consumo personal de mayo.

El indicador de precios subyacente, que la Reserva Federal mira de cerca, subió 0,3% mensual y 3,4% anual, tal como se había pronosticado. Esto dejó la inflación sin volátiles en máximos desde octubre de 2023, en momentos en que el panorama estaba cargado de incertidumbre por la guerra en Medio Oriente.

Ahora, sin embargo, el escenario ha cambiado a toda velocidad en desmedro de las presiones inflacionarias, puesto que el petróleo Brent ya rondaba los US$ 73 por barril, como lo hacía en la víspera del conflicto, a finales de febrero.