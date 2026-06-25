Wall Street abre al alza tras sólidos resultados de Micron y dato de inflación clave que no trajo sorpresas al mercado
La inflación sin volátiles del reporte de gasto en consumo personal alcanzó máximos desde octubre de 2023, pero ahora el petróleo Brent ya rondaba los US$ 73 por barril, como lo hacía en la víspera de la guerra, a finales de febrero.
Noticias destacadas
Las principales bolsas subían este jueves, ya que los inversionistas están motivados por los buenos resultados de Micron y datos inflacionarios de Estados Unidos que no trajeron sorpresas desagradables, mientras los precios de la energía siguen normalizándose.
A nivel local, el S&P IPSA operaba estable en 10.666,78 puntos, entre las alzas de acciones como Falabella (1,2%) y Banco de Chile (1%), y por el contrario, otra fuerte caída de SQM-B (-3,1%).
En Wall Street, el Nasdaq avanzaba 0,8%, y el S&P 500 con el Dow Jones ganaban 0,6%. Los resultados de Micron (17,2%) superaron las expectativas y aliviaron a los entusiastas de la Inteligencia Artificial (IA), cuyos modelos de vanguardia requieren de los chips de memoria proporcionados por la empresa, en un contexto de escasez.
Por el lado de Europa, el continental Euro Stoxx 50 crecía 1% y el FTSE 100 de Londres sumaba 0,9%. Al cierre de Asia, destacó el alza del japonés Nikkei (4,6%), que retomó los máximos históricos, seguido por el CSI 300 (1,6%) de China continental. Por el contrario, el hongkonés Hang Seng perdió 1,4%.
El rendimiento del Tesoro estadounidense a dos años -sensible a las expectativas de política monetaria- caía 3,7 puntos base, tras conocerse esta mañana en EEUU el reporte de gasto en consumo personal de mayo.
El indicador de precios subyacente, que la Reserva Federal mira de cerca, subió 0,3% mensual y 3,4% anual, tal como se había pronosticado. Esto dejó la inflación sin volátiles en máximos desde octubre de 2023, en momentos en que el panorama estaba cargado de incertidumbre por la guerra en Medio Oriente.
Ahora, sin embargo, el escenario ha cambiado a toda velocidad en desmedro de las presiones inflacionarias, puesto que el petróleo Brent ya rondaba los US$ 73 por barril, como lo hacía en la víspera del conflicto, a finales de febrero.
También esta mañana se publicó la tercera y última lectura del PIB del primer trimestre en EEUU, que cuya variación se revisó a 2,1% trimestre a trimestre anualizado, cuando se esperaba que quedara sin cambios en 1,6%.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Sofofa lanza plan "Trabajo 3x3" y propone crear 500 mil empleos con agenda de capacitación, inversión y flexibilidad
Para conseguir dicha meta, la presidenta del gremio, Rosario Navarro, dijo que es crucial avanzar en contratos por hora y cambios al sistema de indemnización por término de contrato, entre otros.
Caso Sartor: Toesca ingresa cuarta querella y apunta contra préstamos a sociedad de hermanos Larraín y factoring Emprender Capital
Denunció los delitos de negociación incompatible y administración desleal, por el financiamiento otorgado de tres fondos de Sartor AGF a Danke SF SpA y a Emprender Capital Servicios Financieros SpA, ambas sociedades relacionadas al grupo.
Dos recursos de vecinos y ambientalistas amenazan con judicializar megaproyecto Maratué de 14 mil viviendas en Puchuncaví
Luego que el Comité de Ministros respaldara la iniciativa de la familia Lería, opositores recurrieron al Tribunal Ambiental, que mantiene las acciones en análisis de admisibilidad.
Gremio de legaltech: "Chile tiene una oportunidad única de transformarse en un hub de tecnología jurídica en América Latina"
El director ejecutivo de la Asociación de Legaltech Chile, Esteban Ruiz, sostiene que "el desafío es construir interoperabilidad, acceso seguro a los datos y colaboración público privada para que la industria pueda escalar".
BRANDED CONTENT
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete