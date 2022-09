EY Chile se reúne con sus clientes para explicar proceso de división y sus 78 socios locales se aprestan a votar

Hace una semana los socios principales de EY global aprobaron un histórico plan para dividir la “Big Four” en dos negocios separados. Por un lado, la auditoría y, por otro, el de asesoría.

La propuesta ha sido comentario obligado en el mercado financiero debido a su complejidad, y deberá ser votada por los cerca de 13 mil socios que tiene la firma repartidos a nivel mundial.

Las empresas del rubro están limitadas en su crecimiento por tener que elegir si toman a un cliente para auditoría o consultoría. La nueva estrategia permitirá a EY tener un mercado mucho más grande.

En nuestro país, la empresa comenzó esta semana a socializar la propuesta, de manera de explicar los alcances de la operación. Ya comenzaron a visitar a los clientes para entregarles toda la información del proceso de división, pero la tarea puede demorar un tiempo porque la firma tiene clientes globales, cuyas conversaciones se coordinan a través de las casas matrices, y otros locales, a los que están contactando directamente.

Sin prisa y sin pausa

Partieron esta semana y esperan hacerlo sin prisa y sin pausa. Sin pausa, porque hay poca información en el mercado sobre cómo serán estas dos empresas -la que mantendrá el nombre EY con un eje preferente, pero no exclusivo, en auditorías, y una nueva empresa con acento en las consultorías que se abrirá a bolsa posteriormente, con un nombre a definir (usaremos Newco para efectos de este artículo).

La principal preocupación en la empresa es que sus clientes conozcan los detalles, para que así no se difundan versiones incompletas de la misma.

Es importante entender que, si bien EY en esta nueva versión se dedicará preferentemente a las auditorías, no solamente contará con los equipos y servicios acotados a eso, ya que para entregar alta calidad se necesita una serie de áreas como la de impuestos, valorizaciones y tecnología, que también estarán presentes en la nueva etapa y que prestará servicios tanto a sus clientes de auditoría como a otros usuarios.

Por su parte, Newco se dedicará preferentemente a las consultorías (en temas como analítica avanzada, servicios vinculados a transformación y experiencia de clientes, ciberseguridad, transformación digital, consultoría operacional, etc. También tendrá áreas de impuestos y transacciones para poder ofrecer consultorías de calidad.

De esta manera, la nueva EY y Newco competirán en servicios tributarios, valorizaciones y en algunos ligados a la tecnología, pero tendrán áreas por temas de independencia y especialidad de mercado, en que solo operará una de las empresas.

Pero, todo lo anterior, se materializará solamente tras un largo proceso, el que algunos analistas financieros internacionales lo han catalogado como el más complejo proceso financiero planificado de la historia, considerando que EY opera como una comunidad de consultoras, cada una con sus propios estatutos internos, en 150 países y tiene 280 mil empleados.

Los socios de los países deberán votar el plan de división de EY en diciembre de 2022 o en enero de 2023, manifestando si están o no de acuerdo con los términos que se les propondrán.

Aquellos (socios) que opten por Newco van a perder su propiedad sobre la firma chilena y tendrán a cambio acciones de la firma extranjera. Desde ahí en adelante, recibirán su sueldo, pero también los dividendos. No existen estimados para Chile, pero se entregarán para que cada socio pueda evaluarlo.

Una de las interrogantes es la posición que tomarán los 78 socios chilenos que deberán votar en unos meses (un socio, un voto, en el caso local) y si se alinearán con la propuesta que planteó el Comité Ejecutivo Global de EY. Hasta ahora se percibe que existe entusiasmo e interés.

Las actuales empresas del rubro están limitadas en su crecimiento por tener que elegir si toman a un cliente para auditoría o para consultoría. La nueva estrategia permitirá a la firma tener un mercado mucho más grande que abordar y se van a levantar fondos para crecer en activos clave y avanzar en diversas áreas.

Se estima que 40% de los socios chilenos se quede en EY y el 60% restante se pase a la nueva empresa de consultoría. Pero eso está por verse una vez que estén afinadas las propuestas y cada socio evalúe los beneficios de cada una de las alternativas.

Otro tema clave es cómo se definirán las compensaciones/pagos de cambio de propiedad para los socios que parten y los que se quedan. En medios internacionales se ha explicado que quienes partan, verán mermados sus ingresos en el corto plazo hasta que Newco se abra a bolsa y luego empiece a dar dividendos.

Fuentes informadas afirman que ese es todavía un punto a precisar. Los socios hoy reciben utilidades como anticipos que se reparten mes a mes y después, al final del año, el remanente se reparte como utilidad definitiva del ejercicio.

Aquellos que opten por Newco, van a perder su propiedad sobre la firma chilena y tendrán a cambio acciones de la firma extranjera. Desde ahí en adelante, recibirán su sueldo, pero también los dividendos. Hasta ahora no habría estimados para Chile, pero la expectativa es que cada socio tenga esa información en el futuro para poder evaluarlo en su caso en particular. De aquí a principios de 2023 deberían estar disponibles todos los análisis, que no son pocos, para que estén todos bien informados.

La operación, que se está impulsando a nivel global, no se implementará, sin embargo, en China, mientras que en Estados Unidos, un mercado sumamente relevante, al principio la idea no convenció. En el caso de la potencia asiática, las razones tendrían que ver con las exigencias del regulador en ese país, que hacen sumamente difícil aplicarlo.

Mientras que en el caso de Estados Unidos, se quería tener asegurados los fondos suficientes para los socios jubilados y una vez que eso se despejó, ahora sí estarían apostando por la división.

También hay una serie de países pequeños en que por el tamaño de sus mercados una operación de este tipo no tendría los efectos esperados y que, por ahora, no entran en el proceso.

Las preguntas de los clientes

Volviendo a los clientes chilenos de EY, la nueva estructura está planteando preguntas.

Hasta ahora, sin embargo, no existirían dudas muy específicas. En general, están interesados en saber qué está pasando y la firma les está entregando una descripción completa. Por ejemplo, si son clientes de un área, quieren saber cuáles son los servicios que quedarán en consultoría o auditoría.

La recepción hasta ahora habría sido bastante positiva, y de hecho, habrían manifestado repetidamente que esta decisión se debería haber implementado hace mucho tiempo.