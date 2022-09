Fondo soberano de Noruega sucumbe a la volatilidad y cierra el primer semestre en rojo

El fondo soberano de Noruega, el más grande en su tipo en el mundo, presentó su informe semestral de 2022 en el que reveló una baja de 14,43% en su rendimiento durante la primera mitad del año.

Según la entidad que gestiona el fondo, Norges Bank Investment Management (NBIM), durante este período se registró una caída de 1,6 billones (millones de millones) de coronas suecas, equivalentes a US$ 15 mil millones.

Asimismo, hubo una baja de US$ 33 mil millones y US$ 60 mil millones en las transferencias del gobierno y debilitamiento del tipo de cambio, respectivamente.

Al final del primer semestre, la participación de la cartera de acciones en el fondo fue de 68,5%, en comparación con el 72% registrado a fines de 2021. En tanto, los bonos representaron 28,3%, superando el 25,4% del año pasado. Igualmente, la participación de la cartera de real estate no cotizados en el fondo fue del 3% frente al 2,5% de 2021.

El fondo acumula un valor de mercado de 11,65 billones (millones de millones) de coronas suecas, equivalentes a US$ 1,18 billones. Esto es un 5,53% menos que lo registrado el año anterior y un 6.667% más respecto a sus inicios en 1998.

Mayores caídas

Dentro de la cartera del fondo, el peor rendimiento lo experimentaron las acciones, con una baja de 17%, seguido de las inversiones en infraestructura no cotizada que descendieron 13,29%.

Por el contrario, las únicas alzas las obtuvo en inversiones en real estate no cotizadas con un 7,12%. Este sector, además, fue el único que superó sus rentabilidades pasadas, ya que en 2021 su crecimiento fue de 2,87%.

“El mercado se ha caracterizado por el aumento de las tasas de interés, la alta inflación y la guerra en Europa. Las inversiones de acciones han bajado hasta un 17%. Las tecnológicas se han comportado particularmente mal con un rendimiento, con una caída de 28%”, dijo el CEO de Norges Bank Investment Management, Nicolai Tangen, en una conferencia.

“En la primera mitad del año, el sector energético retornó 13%. Hemos visto fuertes aumentos en los precios del petróleo, el gas y los productos refinados”, agregó.

Dentro de la cartera accionaria, las mayores inversiones se centran en tecnológicas estadounidenses como Apple con US$ 19.139 millones de coronas suecas, Microsoft y Alphabet que reúnen US$ 18.661 millones y US$ 12.017 millones, respectivamente.

Por otro lado, los rendimientos de los bonos gubernamentales descendieron 9% durante el primer semestre y representaron el 55,5% de las inversiones de renta fija del fondo. Las tres posiciones más grandes son bonos del gobierno de EEUU (25,9%), Japón (10,3%) y Alemania (8,9%).

Exposición a Chile

Tras el reajuste anual que realiza NBIM en su cartera accionaria, actualmente el fondo soberano mantiene una exposición de 0,06% en compañías chilenas. Lo anterior, representando una reducción de sus tenencias de US$ 790 millones a US$ 564 millones.

La mayor exposición la tiene en SQM, con US$ 84,33 millones, junto con la matriz de Copec, AntarChile, con US$ 47,73 millones y Falabella que abarca US$ 45,18 millones. Entre las adquisiciones más recientes destaca Oro Blanco con un monto de US$ 3,01 millones, así como Indisa y Multiexport con US$ 1,08 millones y US$ 575.517, respectivamente.