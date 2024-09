José Manuel Baeza, head de mercado de capitales de Credicop Chile: “Hemos visto a los inversionistas más activos y ávidos por participar del mercado”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Desde lima

El 1 de julio de 2024, el ejecutivo José Manuel Baeza fue nombrado como nuevo jefe de Mercado de Capitales de Credicorp Capital Chile.

Con más de 15 años de experiencia en el mercado financiero, -en el que se cuentan pasos por Santander Corporate & Investment Banking, Banco BICE y Celfin (hoy BTG Pactual)- y diversas responsabilidades al interior de Credicorp, Baeza asumió el liderazgo de uno de los negocios más relevantes del player peruano.

En el marco del Investor Conference de Credicorp Capital, realizado en Lima, Perú, el ejecutivo comentó a DF que, a pesar de la pérdida de profundidad del mercado de capitales chileno en los últimos años, en 2024 ha observado una mayor actividad que podría ser una señal de una posible recuperación.

“La bolsa regional unificada nos puede transformar en un player relevante. Tenemos que hacernos visibles para el inversionista extranjero y local, salir a competir de igual a igual con lo que están haciendo otros mercados”

“Soy optimista de lo que viene para nuestro mercado en los próximos años en el mundo de las acciones, renta fija, nuevas emisiones e intermediación. Se ha visto a los inversionistas más activos y ávidos de volver a participar del mercado y tratar de volver a lo que fuimos hace cinco años”.

- ¿La actividad debería aumentar?

- Debería ir incrementándose. En la medida que la incertidumbre política y económica tienden a bajar, eso va de la mano con una mayor inversión y más actividad en la economía.

- ¿En qué sectores?

- El sector minero está tirando un poco los proyectos de inversión en este país. Pero, en general, todos van a estar bastante positivos.

Los datos importan para tomar decisiones y el año pasado se repatrió plata, lo que da cierta tranquilidad. No digo que vaya a volver toda, pero no se están viendo salidas de capitales gigantescas.

Pensiones y 6% de cotización adicional

- ¿Qué factores fueron los que afectaron la profundidad de nuestro mercado?

- No se puede negar el impacto que tuvieron los retiros de la AFP. Salió mucha plata y en la medida que existían los retiros, había una discusión sobre una reforma previsional y tributaria que aumentaban la incertidumbre, y esta se correlaciona 1 a 1 con el mercado de capitales.

- En el contexto del debate de la reforma previsional, ¿Cómo se debiese repartir el 6% de cotización adicional?

- Desde el punto de vista del mercado de capitales, necesitamos certezas de lo que va a pasar con ese 6% adicional para tener la tranquilidad de que se va a ir a los mercados de capitales. Nos va a retornar la profundidad, van a poder existir nuevos dinamismos que no estamos viendo.

Si uno mira la experiencia internacional, dado el envejecimiento de la población, la menor tasa de natalidad que existe hoy en los países, se hace mucho más importante el ahorro de la cuenta de capitalización individual que el reparto. Pero eso no quita que no podemos descuidar el hecho que tenemos problemas que tienen que atenderse de forma inmediata.

- ¿Qué otras medidas se pueden implementar para recuperar la profundidad del mercado?

- La implementación de la reforma de mercado de capitales (MKI), a partir de 2001 tuvo un impacto muy grande de abrirnos al mundo. Actualmente, con la integración de las bolsas, tengo una visión positiva de lo que puede pasar. La bolsa regional unificada nos puede transformar en un player relevante a nivel regional. Tenemos que hacernos visible para el inversionista extranjero y local, salir a competir de igual a igual con lo que están haciendo otros mercados.

- ¿A qué se refiere con “hacernos visibles”?

- La bolsa brasileña en equity normal transa US$ 6 mil millones, nosotros en Chile estamos en US$ 120 millones. Entonces, cuando te paras frente a un inversionista global que está sentado en una de las capitales financieras del mundo, y te das cuenta el universo de inversión que tiene ese cliente, a los países con bajos montos transados, les dan un menor enfoque. Por eso hemos perdido competitividad y visibilidad los últimos años.

Estabilidad y reglas claras

- En el último tiempo se han hecho públicos diferentes escándalos en el mercado financiero local. ¿Esto influye en la visión que tienen inversionistas extranjeros sobre Chile?

- Sin duda influye, y creo que cada vez va a influir más. Como país uno nunca quiere salir en el diario o llegar a oídos de los inversionistas por temas que son más complicados. Entonces, sin duda la imagen se ve deteriorada. Lo que necesita el inversionista extranjero es estabilidad y reglas claras del juego.

- Una de las críticas al Gobierno es que Chile ha perdido competitividad en materia de inversión por la permisología, ¿cómo evalúa esto?

- Cuando escucho a los ministros del Gobierno actual hablar sobre temas de permisología, me parece que tienen un discurso en la dirección correcta, sobre reducirlos, pero sin bajar el estándar. Eso me pone bastante optimista. Hay que verlo plasmado y estoy esperanzado de que se verá en el mediano plazo. Pero está la discusión, no se está negando.