JPMorgan: acuerdo entre SQM y Codelco significará un valor adicional de US$ 7,8 para el ADR

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Tras siete meses de negociación, ayer SQM y Codelco llegaron a un acuerdo para crear una empresa conjunta para la explotación de litio y otras sustancias minerales presentes en el Salar de Atacama desde 2025 a 2060.

El acuerdo contará con dos fases y permitirá la extracción de 300.000 toneladas de litio, lo que elevará la producción actual del mineral y posicionaría nuevamente a Chile como líder mundial, sobre Argentina y China, y tocándole los talones a Australia.

Este nuevo pacto generó primeras impresiones positivas dentro del mercado. Según un informe de JPMorgan, una primera valorización apunta a que, usando la metodología de flujo de caja descontado, la acción de SQM se transaría a un valor de $ 73,4 por ADR, lo que significa que está US$ 7,8 por encima del valor que tenían pronosticado para el peor escenario, de no renovación del acuerdo en 2030, correspondiente a US$ 65,6.

El banco agregó que SQM ha estado cotizando por debajo del valor estimado para el peor escenario (US$ 65,6), debido a las bajas expectativas que había para alcanzar un acuerdo.

JPMorgan sostuvo que el acuerdo debería ayudar a eliminar una parte importante de las incertidumbres que, “en nuestra opinión, explica los descuentos de valorización del 30%-50% a sus pares desde abril".

Sin embargo, el banco de inversión fue enfático en señalar que este acuerdo no es un trato "estelar". Las razones son principalmente que el valor del flujo de fondos descontados (DCF por sus siglas en inglés) se encuentra un 5% por debajo del punto medio del rango estimado de una valorización sin acuerdo.

Con lo anterior, apuntaron a que SQM podría haber esperado a que la próxima administración renegociará, “pero parece que decidieron optar por un enfoque práctico o realista” graficó el informe.

Ministro Grau anticipa "importante" impacto del acuerdo Codelco-SQM en los ingresos fiscales

En tanto, afirmó que con Codelco asumiendo la responsabilidad de negociar las tarifas de arrendamiento con Corfo después de 2031, y teniendo el derecho de nombrar gerentes para la operación, “se podría argumentar que la empresa debería ser mucho más sensible políticamente en el largo plazo”.

Respecto a la participación de SQM, argumentaron que se convertirá en accionista minoritario de una empresa estatal para 2031, lo que debería garantizar un descuento frente a un activo de gestión privada.

El informe añadió que este acuerdo no implica ningún aumento potencial relevante de la producción de litio en el corto o mediano plazo, para los accionistas de SQM “como se podría haber esperado”.

Desde la entidad esperan un acuerdo final para fines de marzo de 2024 y pretenden tener más detalles del acuerdo los próximos días.