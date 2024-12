Las acciones de las aerolíneas de EEUU tienen su mejor desempeño en una década por el boom de viajes

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Un año récord para los viajes en Estados Unidos está empujando a las acciones de las aerolíneas a un desempeño anual superior vertiginoso, y la perspectiva de un poder sostenido de ganancias apunta a una perspectiva alcista para 2025.

El índice S&P Supercomposite Airlines subió un 60% en 2024, en comparación con una ganancia del 27% del índice S&P 500. Es el mejor año para el indicador de la industria desde 2014, que también es la última vez que superó al mercado en general por esta cantidad. United Airlines Holdings Inc., la empresa con mejor desempeño en el indicador de aerolíneas, ha subido un 144% este año, lo que la convierte en la cuarta mayor ganadora en el S&P 500.

Los estadounidenses han estado volando en cantidades sin precedentes, y los 10 días de viaje con mayor frecuencia en la historia de la Administración de Seguridad del Transporte se produjeron en 2024, según el Departamento de Transporte de EEUU.

El deseo de viajar es una de las razones por las que las acciones se han recuperado de una caída a mediados de año. El otro lado de la ecuación es que ha habido un crecimiento limitado en la capacidad, en parte porque los transportistas están recortando rutas no rentables. Barclays Plc prevé un crecimiento de asientos inferior al 3% para las aerolíneas estadounidenses en 2025, por debajo de las tendencias prepandémicas a largo plazo.

Los inversores también consideran que las acciones cotizan a bajo precio, dicen los analistas de Barclays dirigidos por Brandon Oglenski. Favorece a las aerolíneas tradicionales como United y Delta Air Lines Inc. debido a sus ofertas de viajes premium y exposición internacional, así como a Alaska Air Group Inc. y Frontier Group Holdings Inc. por sus programas renovados de viajero frecuente.

Es un telón de fondo que augura un buen futuro para el año que viene, según Barclays.

"Vemos que los fundamentos de las aerolíneas mejorarán considerablemente hasta 2025, lo que respalda un fuerte margen y perspectivas de ganancias para muchas aerolíneas en el sector", escribió Oglenski en una nota de investigación.

Impulso en pronósticos

Las perspectivas más optimistas ya han comenzado a aparecer en las actualizaciones financieras. JetBlue Airways Corp., Southwest Airlines Co. y American Airlines Group Inc. han elevado sus pronósticos de ganancias para el cuarto trimestre, lo que refleja una fuerte demanda de viajes de vacaciones, tarifas aéreas más altas y precios más bajos del combustible. Delta inicia el ciclo de informes trimestrales para el grupo el 10 de enero.

También hay optimismo de que el contexto regulatorio bajo el presidente electo Donald Trump apoye al sector. Los ejecutivos de la industria consideran que las promesas de desregulación y reducción de impuestos de Trump probablemente impulsarán aún más la demanda y serán más amigables con las fusiones que la administración del presidente Joe Biden, que presionó a las aerolíneas sobre cuestiones como los reembolsos automáticos y bloqueó una asociación entre JetBlue y Spirit Airlines Inc.

Grace Lee, del Columbia Dividend Opportunity Fund, dice que es poco probable que una reestructuración drástica en los viajes aéreos ocupe un lugar destacado en la lista de prioridades de Trump. El fondo mantenía una posición en Southwest en noviembre, una aerolínea que, según Lee, ha mejorado tras la campaña activista de Elliott Investment Management.

"En general, tengo más confianza y muchos de los equipos de gestión con los que hemos hablado parecen tener más optimismo sobre la mejora de la actividad económica y empresarial", afirmó el gestor de cartera.

Las aerolíneas lucharon por igualar la capacidad con la demanda resultante de la pandemia, luchando por ampliar las rutas para mantenerse al día con el llamado impulso de los viajes de venganza y luego reduciendo los planes de crecimiento después de que el aumento se desvaneció. Ese desequilibrio fue más pronunciado entre las aerolíneas de descuento centradas en el mercado nacional, que ahora están recurriendo a experiencias de vuelo más exclusivas para atraer a viajeros con presupuestos más elevados.

Deutsche Bank predice que la brecha entre los ricos y los pobres de la industria será amplia, estimando que Delta, American y United controlarán aproximadamente el 90% de las ganancias operativas y antes de impuestos de 2025. Lo que está claro es que el sector ha experimentado un cambio dramático en los últimos meses de 2024, y todavía queda algo de terreno por recuperar.

Los costos derivados de mantener en circulación aviones más antiguos debido a retrasos en la entrega de aviones en Boeing Co. y la volatilidad en el precio del petróleo siguen siendo riesgos clave, que mantienen a muchos inversores al margen. Incluso con el último repunte de las aerolíneas estadounidenses, el índice de la industria todavía está más de un 10% por debajo de los niveles de principios de 2020.

Mientras tanto, el ETF de US Global Jets (ticker JETS), de US$ 1.100 millones, el mayor fondo cotizado en bolsa vinculado a viajes internacionales, ha visto dispararse los intereses a corto plazo, lo que indica que algunos administradores de dinero no están convencidos de que su repunte del 36% este año sea sostenible.

Ravi Shanker, analista de Morgan Stanley, señala que la propiedad institucional de acciones de aerolíneas sigue siendo baja entre los inversores a largo plazo, aunque dice que el posicionamiento minorista y de fondos de cobertura se ha recuperado. El listón para superar las expectativas de los inversionistas “es sin duda más alto que hace 12 o 18 meses”, afirma, pero “sigue siendo bajo en general”.