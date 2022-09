Valentín Carril por reforma tributaria e inversiones: “Estamos mal tratando de hacer esta reforma en la mitad de la tormenta”

En el marco de un evento organizado por Principal, el economista jefe para Latinoamérica de la firma, Valentín Carril, aseguró que el riesgo de una nueva Constitución no se ha eliminado por completo y una reforma tributaria en este momento sería un desincentivo para las inversiones.

El economista recalcó que “hay que quitarle la prioridad por completo” a la iniciativa ya que actualmente estamos en un periodo de volatilidad a nivel mundial.

“Este no es el momento de hacerla (reforma tributaria) y, además, no me gusta la reforma, creo que es anti-inversión. Hay que pasar esta 'guatita' de recesión y en 2024 la hacemos bien y con cuidado, pero creo que estamos mal tratando de hacer esta reforma en la mitad de la tormenta”, agregó.

Indicó que, si bien una victoria del Rechazo en el plebiscito ha reducido la incertidumbre a nivel local, aún hay factores clave por dilucidar como el desarrollo de una nueva propuesta constituyente, así como los plazos de la reforma tributaria y de pensiones.

“La presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, dijo que esto no elimina la incertidumbre. Yo, a diferencia de ella, sí creo que la reduce, pero no la elimina. Eso es totalmente indudable”, indicó.

“El tema constitucional es obviamente súper determinante. Viene otra toma de decisiones y eso va a afectar mucho. Lo mismo la reforma tributaria y de pensiones. La mejor política social es crecer. Chile es un país de ingreso medio y nuestras políticas sociales van a ser mucho mejores que las de ahora y eso ayuda al ahorro”, agregó.

Inflación y cuenta corriente

Para Carril, uno de los principales riesgos para la economía chilena y el mercado de capitales son los altos niveles inflacionarios en el país, que podrían derivar en el corto plazo en una recesión. Una situación que atribuyó al manejo tardío por parte del Banco Central.

“En diciembre de 2021 pronosticó una inflación de 3,7%. Para 2022 esto fue subiendo y llegó a 6%, 8%, 10%, y hoy dijo 12%. Es decir, el error de estimación de la inflación fue absolutamente brutal”, explicó.

Agregó que el ente rector “reaccionó muy tarde respecto al problema inflacionario que se venía” y “con suerte estamos a mitad de camino de esta lucha contra la inflación y los costos”.

“El Central está consciente de que va a haber una suave recesión en Chile. Creo que va a ser un poquito más madura que eso, pero no una grave como la del año ‘83”, añadió.

Un segundo riesgo para el economista es el actual déficit de cuenta corriente en el país, el cual se ha venido arrastrando desde octubre de 2019 hasta hoy.

“El déficit de cuenta corriente del año 2021 en Chile fue -6,6%, lo que es más o menos el doble del 3% que nosotros en general usamos como referencia. Bajo 3% de déficit estamos más tranquilos, pero cuando nos vamos a un déficit sobre 3% nos empezamos a preocupar”, explicó.

“Nos estamos endeudando de una manera u otra con respecto al resto del mundo y por lo tanto, no es algo sostenible 6,6% anual. El Banco Central está pronosticando 6,3% este año, todavía lejos de ser sostenible y para 2023 un 3,6%, que ya es un nivel que uno podría decir el extremo marginalmente sostenible”, agregó.

Recomendaciones de inversión

Carril recomendó que un refugio clave para este escenario son las inversiones en UF y en dólares, considerando que en contexto inflacionario la primera traería mayor fortaleza para la cartera.

En renta variable, recomendó optar por activos de Estados Unidos y Asia Emergente, mientras que en Latinoamérica destacó a Brasil, donde el índice Bovespa cotiza con una ganancia anual de 4,42%, siendo uno de los mejores rendimientos a nivel global junto con el IPSA que gana 21,25%.

“Nuestra recomendación de inversión es siempre diversificación. Creo que el dólar hay que tenerlo en la cartera. En este periodo había que tener hartos dólares, con esta baja de incertidumbre ya no es tan necesario, se puede reducir un poco la posición, pero el dólar va a seguir siendo más o menos alto por el tema de la cuenta corriente”, proyectó.