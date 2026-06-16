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El petróleo Brent cae por debajo de los US$ 80 el barril tras el acuerdo entre EEUU e Irán que impulsará la oferta

El Brent, referencia mundial, cayó un 4%, encaminándose a su racha de descensos más larga del año.

Por: Bloomberg

Publicado: Martes 16 de junio de 2026 a las 09:00 hrs.

petróleo guerra Estados Unidos Irán
<p>El petróleo Brent cae por debajo de los US$ 80 el barril tras el acuerdo entre EEUU e Irán que impulsará la oferta</p>

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