El petróleo sube 1%, tras tres días de descensos, luego de anuncio de tasas de la Fed

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

El petróleo subía un 1% el jueves y ponía fin a tres días de descensos, ya que el apetito por el riesgo volvía a los mercados financieros después de que la Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo estables las tasas de interés de referencia.

Los futuros del crudo Brent subían US$ 1,28, o un 1,51%, a US$ 85,91 el barril a las 0944 GMT, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) estadounidense ganaban US$ 1,33, o un 1,65%, a US4 81,77 el barril.

Los precios del petróleo se veían favorecidos por la decisión de la Reserva Federal de mantener la tasa de interés de referencia en el rango de entre 5,25%-5,50% en su reunión del miércoles.

Los responsables a cargo de la política monetaria se esforzaron por determinar si las condiciones financieras ya son lo bastante restrictivas como para controlar la inflación, o si una economía que sigue superando las expectativas puede necesitar aún más contención.

La inflación estadounidense se mantuvo en el 3,4% en septiembre por tercer mes consecutivo.

En tanto, la contracción de la actividad manufacturera en la zona euro se acentuó en octubre, ya que el índice de gerentes de compras (PMI) cayó 0,3 puntos en el mes, a 43,1 puntos. Una puntuación inferior a 50 indica contracción en la actividad.

Los inversionistas también estarán atentos a la evolución de la situación en Oriente Medio, que ha mantenido en vilo a los mercados del petróleo, ya que un conflicto de mayor envergadura podría interrumpir el suministro de crudo en la región.

Los combates continuaron el jueves en los alrededores de la ciudad de Gaza, donde el avance de los tanques y las tropas israelíes encontró una fe