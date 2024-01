El precio del petróleo sube 3% tras ataque de EEUU y Reino Unido contra objetivos hutíes

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Los precios del crudo subían un 3% el viernes, después de que Estados Unidos y Reino Unido llevaron a cabo ataques aéreos y marítimos contra objetivos militares hutíes en Yemen, en respuesta a los ataques del grupo respaldado por Irán contra la navegación en el Mar Rojo.

El ataque se sumaba a las preocupaciones del mercado sobre el impacto potencial que tendría un conflicto más amplio en Oriente Medio en los suministros petroleros de la región, especialmente los que se mueven a través del crítico estrecho de Ormuz.

"Si una gran parte de los flujos del estrecho de Ormuz se detuviera, presentaría hasta tres veces el impacto de las crisis de los precios del petróleo de los años 70 y más del doble del impacto de la guerra de Ucrania en los mercados del gas, lo que afectaría a las ya frágiles cadenas de suministro y a los niveles de existencias", dijo Saul Kavonic, de MST Marquee.

A las 1030 GMT, los futuros del crudo Brent subían US$ 2,34, o un 3,05%, a US$ 79,77 por barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos ganaban US$ 2,35, o un 3,26%, a US$ 74,35. En la víspera, los índices referenciales subieron casi un 1%, apuntando a una segunda subida semanal consecutiva.

Los ataques estadounidenses y británicos son una de las demostraciones más dramáticas hasta la fecha del recrudecimiento de la guerra entre Israel y Hamás desde que estalló en octubre. Testigos en Yemen confirmaron explosiones en todo el país.

Los ataques hutíes en el Mar Rojo están complicando el comercio internacional en la ruta clave entre Europa y Asia, que representa cerca del 15% del tráfico marítimo mundial.

El gigante naviero Maersk y otros están desviando buques del Mar Rojo, advirtiendo a los clientes de nuevas interrupciones.

Los ataques liderados por Estados Unidos también siguen de cerca la incautación el jueves por parte de Irán de un petrolero con crudo iraquí destinado a Turquía, en represalia por la confiscación el año pasado del mismo buque y su crudo por parte de Washington. La Casa Blanca condenó la incautación.