LarrainVial endurece su política de defensa judicial a partir de caso Sierra Bella

“Pegarle a LarrainVial no les puede salir gratis”, repite casi como un nuevo mantra, el gerente general de la corredora de bolsa, Andrés Trivelli, al explicar el endurecimiento de la política de defensa judicial de la firma a partir del caso Sierra Bella.

La semana pasada, la Corte Suprema -en un fallo unánime de cinco votos a favor y cero en contra- ratificó la resolución de la Corte de Apelaciones de septiembre de 2023 que sobreseyó de manera definitiva a LarrainVial Corredora de Bolsa por los delitos de lavado de activos relacionados con el mencionado caso.

El episodio Sierra Bella significó un punto de inflexión en LarrainVial, a tal punto que cambiaron su tradicional reserva para resolver los conflictos, para pasar al ataque, siempre y cuando sean atacados. Por ello, contrataron a los penalistas Juan Domingo Acosta y Francisco Cox.

“Dada la contundencia del fallo hemos decidido evaluar acciones legales. Las personas que armaron este caso trataron de apretarnos para sacarnos un pago y hacernos un daño reputacional”, dijo Andrés Trivelli.

“Parte de lo injusto de este caso es que se olvida que esto afecta a personas. En particular, se atacó a nuestro oficial de cumplimiento, Francisco Skinner, quien tiene una carrera intachable y para él fue muy duro sufrir esta injusta acusación, que no tenía ningún fundamento y así lo ratificaron las cortes. No puede ser gratis destruir la honra de personas y de instituciones que con tanto esfuerzo se han construido”, dice enfático Trivelli.

Pero la nueva ofensiva de LarrainVial va más allá. “Dada la contundencia del fallo hemos decidido que vamos a evaluar acciones legales. Las personas que armaron este caso fueron varios abogados que pasaron a través del tiempo, además de los doctores de Sierra Bella, quienes trataron injustamente de apretarnos para sacarnos un pago y hacernos daño un reputacional.

“Esto no puede quedar así. Trataron de hacernos un daño grande y vamos a utilizar todas las herramientas que estén a nuestro alcance para mantener nuestra honra y el negocio andando”, anticipa.

Uno de los últimos abogados querellantes del caso fue el exfiscal Carlos Gajardo, en representación de Sierra Bella. En diciembre de 2022, señaló a DF que la corredora de LarrainVial había incumplido sus deberes de vigilancia para impedir el lavado de activos. Sin embargo, la justicia desechó la tesis de los querellantes.

Aunque Trivelli no menciona a Gajardo señala que “el fallo es contundente y ratifica lo que sostuvimos desde un inicio, y nos da la razón en lo que considerábamos algo tremendamente injusto”.

Los drivers: Constitución y la Fed

Con casi 20 años de trayectoria en el sector bursátil, Trivelli comanda una de las principales corredoras, en un mercado donde el IPSA avanza 5,81% en el año.

- ¿Cómo analiza el desempeño del mercado accionario en 2023?

- Las acciones chilenas están a la mitad de los ratios que estaban hace 10 años. Entonces, la gran pregunta que uno debe hacerse es ¿Cuál es tu escenario futuro? Si piensas que Chile va a ser un país que va a volver a enrielarse hacia el crecimiento y lo que ha pasado en los últimos tres años es una pausa, las acciones chilenas están regaladas. Pero si tu escenario es que el entorno político seguirá entrampado, entonces tal vez quizás no es el momento de entrar al mercado.

- ¿Cuál es su escenario?

- Soy optimista. Este país, a pesar de todas las dificultades que tiene, le quedan instituciones que son valiosas, respetadas y en la medida que todos los actores estén de acuerdo en eso, hay valor.

- ¿Qué tan importante es la votación constitucional de diciembre para el mercado?

- La única forma de que tengamos una Constitución aprobada es que el promedio de las personas se sientan representadas. En lo personal este último texto me gusta, es prudente y los argumentos en contra son frágiles.

Esta es una Constitución que sí se hace cargo de temas modernos versus el texto vigente, que fue hecha hace mucho tiempo y creo que sería bueno si se aprueba. Ahora, no creo que el plebiscito constitucional tenga un impacto de inmediato, pero sí es un marco jurídico que claramente sirve para el mediano y largo plazo, sobre todo para las decisiones de inversión que implican expectativas a veces muy largas. Por ejemplo, una decisión de inversión minera se toma con un horizonte de 20 a 25 años.

- A nivel externo, ¿Qué factores incidirán en el cierre de año?

- El mundo hoy tiene dos guerras, por un lado Rusia-Ucrania y recientemente Israel-Hamás, pero, con lo triste que es esto, el verdadero driver de nosotros es cómo van a estar las tasas de interés en el mundo.

Actualmente, el mercado americano está con el bono del Tesoro a 10 años en un nivel alto y las opiniones de los especialistas sobre lo que hará la Reserva Federal (Fed) están divididas, aunque la tendencia es que en el corto y mediano plazo las tasas estarán más bien altas. Ese escenario mete presión a los mercados emergentes y nosotros somos parte de ellos.