Bitcoin ha caído más de 20% desde que comenzaron a cotizar los emblemáticos ETF al contado en EEUU

El bitcoin ha caído más de 20% desde el lanzamiento el 11 de enero de los primeros Fondos Cotizados en Bolsa (ETF, sigla en inglés) que invierten directamente en el token a medida que los especuladores se vuelven más cautelosos sobre el impacto potencial de los productos.

El activo digital se disparó a US$ 49.021 el día en que se lanzaron los ETF de emisores como BlackRock y Fidelity Investments. El bitcoin cotizaba a US$ 38.975 a las 8:38 AM del martes en Nueva York, una caída de 20,5% desde ese máximo intradiario.

"Dado que el sentimiento bajista parece prevalecer, se estima que los próximos niveles de precios cruciales para bitcoin que podrían brindar soporte estarán entre US$ 38 mil y US$ 36 mil", escribieron los analistas de la bolsa de criptoactivos Bitfinex en una nota del martes.

Los 10 ETF de Bitcoin han registrado US$ 1.100 millones en flujos netos totales en lo que va del mes, según datos de Bloomberg Terminal hasta el lunes. Eso incluye el impacto del Bitcoin Trust de Grayscale, que ha visto casi US$ 3.500 millones en salidas hasta ahora a medida que los inversores se deshacen de antiguas participaciones.

Factores de la baja

"Durante las últimas dos semanas, el bitcoin se ha visto desafiado por condiciones macroeconómicas más duras, evidenciadas por el aumento de las tasas y el fortalecimiento del dólar, y una importante presión de venta por parte de los traders que deshacen sus posiciones de arbitraje en GBTC junto con la descarga de activos de la masa de quiebras de FTX", escribió en una nota Sean Farrell, director de estrategia de activos digitales en Fundstrat Global Advisors.

Las ventas de FTX potencialmente eliminan un exceso de oferta, lo que sugiere que la "intensa presión de venta de GBTC podría disminuir pronto", agregó Farrell.

El bitcoin subió casi 160% el año pasado, superando a activos tradicionales como las acciones, en medio de especulaciones de que los ETF catalizarían una adopción más amplia de la criptomoneda por parte de inversores institucionales e individuales. El token ha estado retrocediendo desde principios de año y a la zaga de los mercados globales.

Otros tokens como Ether y BNB también cayeron bruscamente junto con el bitcoin, el activo digital más grande, que está aproximadamente US$ 30 mil por debajo de su récord de la era de la pandemia de 2021 de casi US$ 69 mil.

"Las salidas del GBTC han creado una dinámica en el mercado que debe normalizarse antes de que veamos un verdadero descubrimiento de precios", dijo Leah Wald, directora ejecutiva de la firma de inversión en activos digitales Valkyrie Investments.