Tras colapso, el bitcoin se levanta sobre US$ 20.000 pero en el mercado temen un "efecto dominó"

La industria de las criptomonedas está al límite hoy lunes, ya que el bitcóin se mantiene justo por encima de los US$ 20.000 y los inversores temen que los problemas en los principales operadores de criptomonedas puedan desencadenar una sacudida más amplia del mercado.

El bitcoin, la criptomoneda más grande del mundo, cayó el sábado a un mínimo de US$ 17.592,78, bajo el nivel clave de US$ 20.000 por primera vez desde diciembre de 2020. Durante el horario comercial de Londres hoy lunes, se recuperó levemente a alrededor de US$ 20.510 a las 12:32 GMT. Pero aún ha perdido el 55% de su valor este año y el 35% este mes, en el último colapso del sector de las criptomonedas.

La baja del bitcóin sigue a los problemas en varias de las principales empresas de criptoactivos. Las bajas adicionales, dijeron los actores del mercado, podrían tener un efecto en cadena, ya que otros inversores en criptomonedas se ven obligados a vender sus tenencias para cumplir con las llamadas de margen y cubrir pérdidas.

La caída de los criptomercados coincidió con una baja de las acciones, ya que Wall Street sufrió su mayor desplome porcentual semanal en dos años por temores al aumento de las tasas de interés y la creciente probabilidad de recesión. Los movimientos de bitcoin han tendido a seguir un patrón similar al de otros activos de riesgo, como las acciones tecnológicas.

Empresas y criptomonedas

El criptofondo de cobertura Three Arrows Capital está explorando opciones que incluyen la venta de activos y un rescate por parte de otra empresa, dijeron sus fundadores al Wall Street Journal en una historia publicada el viernes 17 de junio, mismo día que el criptoprestamista enfocado en Asia, Babel Finance, dijo que suspendería los retiros.

"Probablemente hemos visto lo peor en términos de sufrimiento de cualquier entidad singular, pero la mayoría en la industria está preparada para más", dijo Joseph Edwards, jefe de estrategia financiera de la firma de gestión de fondos Sunrise Finance.

El prestamista estadounidense Celsius Network dijo este mes que suspenderá los retiros de los clientes. En un blog hoy lunes, señaló que continuaría trabajando con los reguladores y funcionarios, pero que pasaría las sesiones de preguntas y respuestas de sus clientes.

"Se está retirando una gran cantidad de crédito del sistema y si los prestamistas tienen que absorber las pérdidas de Celsius y Three Arrows, reducirán el tamaño de sus futuros libros de préstamos, lo que significa que la cantidad total de crédito disponible en el ecosistema criptográfico es muy reducido", dijo Adam Farthing, jefe de la oficina de riesgos para Japón en el proveedor de cripto liquidez B2C2.

"Se parece mucho a 2008 para mí en términos de cómo podría haber un efecto dominó de quiebras y liquidaciones", dijo Farthing.

Los tokens más pequeños, que generalmente se mueven junto con el bitcoin, también se vieron afectados. El ether ETH=BTSP estaba en US$ 1.129, habiendo caído por debajo de su propio nivel simbólico de US$ 1.000 durante el fin de semana.