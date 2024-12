Planes de Trump de reservas en criptomonedas disparan al bitcoin a nuevo máximo histórico

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El bitcoin alcanzó un máximo histórico por encima de los US$ 106.000 el lunes, después de que el presidente electo, Donald Trump, sugirió que planea crear una reserva estratégica del activo en Estados Unidos similar a la de petróleo, avivando el entusiasmo del sector.

A las 0857 GMT, el bitcoin, la mayor y más conocida criptomoneda del mundo, ganaba un 3,1%, a US$ 104.493, tras tocar un máximo de US$ 106.533. El éter, más pequeño, avanzaba un 1,2%, a US$ 3.952.

"Estamos en territorio de cielo azul aquí", dijo Tony Sycamore, analista de IG. "La próxima cifra que buscará el mercado es US$ 110.000. El retroceso que muchos esperaban no se ha producido, porque ahora tenemos esta noticia".

La confianza de los inversores también se veía favorecida por la inclusión de MicroStrategy en el índice Nasdaq 100, de gran peso tecnológico, que probablemente generará más entradas para la empresa de software convertida en compradora de bitcoins.

El bitcoin y las criptomonedas se han visto catapultados al centro de atención, porque los inversores apuestan a que la administración entrante de Trump marcará el comienzo de un entorno regulatorio más amigable, impulsando al confianza en torno al criptoativo, que se ha disparado un 192% en el año.

"Vamos a hacer algo grande con las criptomonedas porque no queremos que lo haga China ni nadie -no sólo China, sino otros países las están adoptando- y queremos ser la cabeza", dijo Trump a CNBC a finales de la semana pasada.

Cuando se le preguntó si planea poner en marcha una reserva similar a la de petróleo, Trump respondió: "Sí, creo que sí".