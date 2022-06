San Miguel, Ñuñoa y La Florida: Las nuevas apuestas del fondo residencial de Principal para superar US$ 145 millones este año

Hace un año, la AGF de Principal lanzó su primer fondo de renta residencial enfocado en edificios multifamily en Chile. Tras recaudar cerca de US$ 72 millones hoy apuntan a duplicar la cifra con un segundo llamado a los inversionistas.

Actualmente, el fondo de inversión no rescatable "Renta residencial Principal-Amplo" mantiene activos bajo administración por US$ 91 millones, y cuenta con un patrimonio cercano a US$ 36 millones. Tras el nuevo capital call -que finalizará la próxima semana- la AGF espera que ambos montos asciendan a unos US$ 145 millones y US$ 58 millones, cada uno.

Respecto a las unidades del portafolio, estas pasarían desde las 1.100 -desplegadas en las comunas de Estación Central y Santiago Centro- hasta las 1.500 con la adquisición de un nuevo edificio ubicado en La Florida.

"Además de armar una alianza estratégica con una de las principales inmobiliarias de Chile, estamos trabajando en la compra de un activo en La Florida frente al Mall Plaza y que sea un edificio de más o menos 320 unidades", comenta el gerente general de Principal AGF, Mariano Ugarte.

Adicionalmente, adelanta que están mirando comunas como San Miguel y Ñuñoa, de acuerdo a un plan estratégico de la AGF para ampliar la inversión en segmentos medio-alto. También, están evaluando cambios en los tickets de entrada para invertir en el fondo, pasando de un mínimo de

US$ 53 mil a US$ 26 mil.

Próximos pasos

De acuerdo a Ugarte, la esencia del fondo se basa en la compra de edificios que ya están en operación para no asumir el riesgo de desarrollo de la obra. Sin embargo, detalla que la AGF está estudiando incursionar en el desarrollo de activos inmobiliarios.

“Queremos separar los riesgos. Lo que estamos buscando es ser un fondo un poco más de renta per se, sin desarrollo, y buscaríamos a través de otros productos y alianzas, entrar al mercado del desarrollo, pero con otro producto”, explica, indicando que es algo que les gustaría comenzar este año.

“La demanda de arriendo va a dispararse los próximos dos años, y creemos que cualquier empresa como nosotros, que esté en este negocio y logre asegurarse un pipeline en los próximos dos años, va a poder ofrecer rendimientos sobre normales o sobre el esperado”, añade.