Christian Larraín confirmó que las AFP no podrán gestionar las futuras cotizaciones del 10% de los afiliados

El subsecretario de Previsión Social, Christian Larraín, confirmó el rol que tendrían las AFP en el nuevo diseño que está trabajando el gobierno, descartándolas de la administración de las futuras nuevas cotizaciones del 10% obligatorio de los afiliados al sistema de pensiones.

“Nosotros como Gobierno estamos trabajando en una reforma que tiene foco en las pensiones y en los afiliados. En relación con ese rol, nos interesa tener una arquitectura institucional, donde haya distintos agentes que participan en ese rol, que nos permitan bajar costos, que sean costos consistentes con la seguridad social y sin sacrificar rentabilidad”, señaló.

Consultado sobre si los trabajadores podrán destinar “el flujo futuro” de cotizaciones a las AFP, -es decir, continuar enviando a las administradoras el 10% obligatorio que cada mes deben cotizar como ahorro individual para pensión-, Larraín fue claro: “No, no, ninguna. Eso ya está cerrado”. Y agregó que “es un tema de público conocimiento lo que hemos plateado en relación al rol".

"En el diseño actual, vamos a respetar la decisión de las personas que son dueñas de su ahorro, de su stock acumulado. Vamos a respetar si ellos quieren mantener su ahorro en las actuales AFP, pero respecto de las futuras cotizaciones, no hay espacio para la participación de las AFP, con el modelo que hoy día tienen, haciendo las mismas cosas que hacen hoy”, sentenció Larraín.

Además, precisó que "creemos que es necesario construir una nueva arquitectura institucional donde haya tripartismo, donde haya aporte del empleador, donde haya una nueva entidad pública que también pueda tener un rol relevante tanto en la gestión financiera de las inversiones como en el soporte".

Actores privados

En el nuevo diseño, considera necesario "que haya un espacio para que los privados puedan participar en la medida que encontremos diseños adecuados (…) que puedan ser funcionales a los objetivos de tener un buen sistema, que dé buenas pensiones, que proteja a los individuos de los vaivenes de los mercados de trabajo y los mercados financieros".

Larraín dijo que "estamos completamente abiertos a que los privados puedan participar. Si las AFP también dentro de su marco de participación tienen una contribución que hacer sobre la base de un nuevo modelo también estamos abiertos a que eso se converse".

Y puntualizó que "lo que no está dentro del espacio de participación es el diseño que tenemos hoy día, con las AFP como eje estructural del sistema, y eso no va a pasar, porque creemos que no contribuye a los objetivos de un sistema que dé buenas pensiones”.

Las declaraciones las hizo a la salida de un encuentro con ejecutivos de AFP Cuprum, en la que participaron el country head de Principal Chile, José Antonio Laneza; el gerente general de Cuprum, Martín Mujica; y la gerente de Asuntos Corporativos, Daniela Varas.

Esta reunión es una de las que sostendrá el subsecretario entre hoy y mañana con estas administradoras, luego que el Ejecutivo recibiera la solicitud de inversionistas de las AFP en Estados Unidos, Metlife, Principal y Prudential, para tener una mayor participación en el dialogo por una reforma. Mañana el encuentro es con Provida.